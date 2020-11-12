Domagoj Vida kimdir? Domagoj Vida Corona mı oldu? Domagoj Vida Korona mı oldu?

Dün gece 11 Kasım akşamı yapılan Hırvatistan - Türkiye maçında, maç sırasında korona olduğu sonucu gelen Domagoj Vida kimdir? Domagoj Vida Corona mı oldu? Domagoj Vida Korona mı oldu?

Dün gece gerçekleşen Türkiye- Hırvatistan maçında maç sırasında Korona testi pozitif gelen Vida teması bulunan takım arkadaşlarını ve rakip takım arkadaşlarını endişelendirdi. Peki, Domagoj Vida kimdir? Domagoj Vida Corona mı oldu? Domagoj Vida Korona mı oldu?

DOMAGOJ VİDA KİMDİR?

Domagoj Vida 29 Nisan 1989'da Osijek'te doğan ve stoper mevkinde forma giyen Hırvat millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ve Hırvatistan millî takımında forma giymektedir.

DOMAGOJ VİDA KARİYERİ?

Vida, tüm gençlik kariyerini Hırvatistan'da geçirdi ve Osijek'de 17 Temmuz 2007'de A takıma yükseldi. İlk sezonunda Hırvatistan 1. ligi olan Prva HNL'da 12 karşılaşmada görev aldı. 2007-08 sezonunda Vida, düzenli olarak forma giymeye başladı ve kulüpteki yerini sağlamlaştırdı. Osijek kulübündeki başarısından sonra Hırvat şampiyonu Dinamo Zagreb'in dikkatini çekti.

Vida, 29 Nisan 2010'da Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen sözleşme imzaladı. Leverkusen ile ağırlıkla UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydi. Bundesliga'daki ilk maçına ise 5 Mart 2011 tarihinde Leverkusen'in kendi evinde ağırladığı ve 3-0 kazandığı VfL Wolfsburg maçının 14. dakika da sakatlanan Manuel Friedrich'in yerini girerek çıktı.

Vida, 14 Haziran 2011 tarihinde açıklanmayan bir ücret karşılığında Dinamo Zagreb'e transfer oldu. Dinamo Zagreb ile ilk maçına 25 Temmuz 2012 tarihinde UEFA Şampiyonlar Liginde Bulgar takımı Ludogorets Razgrad karşısında çıktı. Maçında 98. dakikasında bir gol attı ve böylece Dinamo Zagreb'in 3-2 kazanmasına katkı yaptı. 24 Eylül 2012 tarihinde Vida, bira açtığı için takım otobüsü dışına atıldı. Bu olaydan sonra Dinamo Zagreb teknik direktörü Ante Cacic ile görüşü. Bir gün sonra da Dinamo Zagreb kulübü tarafından, 100.000 € tutarında para cezasına çarptırılacağı açıklandı. 2 Ocak 2013 tarihinde Vida, 6 milyon Euro karşılığında Ukrayna 1. ligi Premyer-Liha ekiplerinden Dinamo Kyiv'e beş yıllık sözleşme imzaladı. 14 Şubat'ta Dinamo ile ilk maçına, UEFA Avrupa Ligi oynanan ve 1-1 sona eren Bordeaux maçında çıktı. Bordeaux maçlarında Dinamo Kyiv teknik direktör Oleh Blokhin tarafından sağ bek'te görev verildi.

Premyer-Liha'daki ilk maçına 3 Mart 2013 tarihinde Kryvbas Kryvyi Rih karşı çıktı ve o karşılaşmada da teknik direktör Oleh Blokhin tarafından sağ bek'te görev verildi. 10 Mart 2017 tarihinde oynana Volyn Lutsk maçında teknik direktör Oleh Blokhin tarafından Yevhen Khacheridi yerine eski yeri olan Stoperde görev verildi ve 0 kazanılan maçta Vida olağanüstü bir performans gösterdi. İlk golünü ise 17 Mart 2013 tarihinde sezonun üçüncü maçı olan Vorskla Poltava karşılaşmasında atan Vida, maçın 1-0 bitmesiyle takımına 3 puan kazandırmış oldu.

DOMOGAJ VIDA MİLLİ TAKIM KARİYERİ

A millî takımı ile ilk maçına 23 Mayıs 2010 tarihinde, Hırvatistan 2-0 kazandığı Galler maçının 80. dakikasında Darijo Srna yerine girerek çıktı. Vida, Hırvatistan millî takımı ile 2012, 2016 ve 2014 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı. ilk golünü 10 Eylül 2013 tarihinde oynana Güney Kore maçında attı.