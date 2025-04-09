Dolunay ne zaman? 2025 Nisan ayı dolunayı etkileri neler olacak?

2025 yılının Nisan ayında gerçekleşecek dolunay, gökyüzü hareketlerini takip edenler için oldukça önemli bir döneme işaret ediyor. Bu etkileyici astrolojik olay, burçlar üzerinde duygusal dalgalanmalardan karar alma mekanizmalarına kadar pek çok alanda belirleyici rol oynayabilir. Özellikle ikili ilişkilerde ve içsel farkındalıkta yoğun etkiler yaratması beklenen Nisan dolunayı, astroloji tutkunlarının odağında yer alıyor. Peki, bu dönüm noktası sayılabilecek dolunay tam olarak hangi tarihte meydana gelecek? Burçlar üzerindeki yansımaları neler olacak? İşte, 2025 Nisan ayı dolunayıyla ilgili merak edilen tüm detaylar…

DOLUNAY NE ZAMAN 2025?

?2025 yılında gerçekleşecek dolunay tarihleri ve saatleri aşağıdaki gibidir:?

13 Nisan 2025, 03:21 – Pembe Dolunay (Pink Moon)

12 Mayıs 2025, 12:56 – Çiçek Dolunayı (Flower Moon)

11 Haziran 2025, 03:44 – Çilek Dolunayı (Strawberry Moon)

10 Temmuz 2025, 16:37 – Erkek Geyik Dolunayı (Buck Moon)

9 Ağustos 2025, 03:55 – Mersin Balığı Dolunayı (Sturgeon Moon)

7 Eylül 2025, 14:09 – Mısır Dolunayı (Corn Moon)

6 Ekim 2025, 23:48 – Avcı Dolunayı (Hunter's Moon)

5 Kasım 2025, 08:19 – Kunduz Dolunayı (Beaver Moon)

4 Aralık 2025, 18:14 – Soğuk Dolunay (Cold Moon)

Dolunay ne zaman

2025 NİSAN AYI DOLUNAYI ETKİLERİ NELER OLACAK?

2025 Nisan ayı dolunayı, 13 Nisan 2025 tarihinde saat 03:21'de Terazi burcunda gerçekleşecek. Bu dolunay, özellikle ilişkiler, denge arayışı, adalet ve duygusal farkındalık konularını ön plana çıkaracak.

İşte 2025 Nisan dolunayının olası etkileri:

İlişkilerde Dönüm Noktası:

Terazi burcu ilişkilerle ilgilidir. Bu dönemde ikili ilişkilerde önemli kararlar, yüzleşmeler veya yeni başlangıçlar gündeme gelebilir.

Adalet ve Denge Arayışı:

Hayatın dengesini bozan her şeyle yüzleşme zamanı. Haksızlıklara tahammül azalabilir, adalet duygusu daha çok öne çıkabilir.

2025 Nisan ayı dolunayı etkileri neler olacak

Duygusal Hassasiyet:

Dolunayın etkisiyle duygular yoğunlaşır. Alınganlıklar, içsel sorgulamalar ve geçmiş konular tekrar gündeme gelebilir.

Sanatsal Yönün Güçlenmesi:

Terazi aynı zamanda estetik ve sanatla ilgilidir. Sanatsal faaliyetler, güzellik ve dekorasyon konularında ilham artabilir.

Karar Verme Süreçleri:

Terazi'nin kararsızlık enerjisi nedeniyle bazı kişiler için bu dolunay kafa karışıklığına yol açabilir. Ancak doğru analizle önemli farkındalıklar yaşanabilir.