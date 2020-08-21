Dolmabahçe Sarayı nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millete Sesleniş' konuşması yapacağı Dolmabahçe'nin tarihçesi nedir?
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Dolmabahçe Sarayı nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millete Sesleniş' konuşması yapacağı Dolmabahçe'nin tarihçesi nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" dediği açıklamayı Dolmabahçe Sarayı'nda yapacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasının yapacağı Dolmabahçe Sarayı nerede, ne zaman inşa edildi? İşte Dolmabahçe Sarayı'nın tarihi...

Dolmabahçe Sarayı nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millete Sesleniş' konuşması yapacağı Dolmabahçe'nin tarihçesi nedir?
21.08.2020 14:54 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:57

Tüm Türkiye tarafından merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberi Dolmabahçe Sarayı'ndan yapılıyor. Osmanlı döneminde inşa edilmesi ve Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu yer olması açısından, Türk milleti için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Peki Dolmabahçe Sarayı nerede? Dolmabahçe Sarayı kim tarafından, ne zaman inşa edildi?

Dolmabahçe Sarayı nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millete Sesleniş' konuşması yapacağı Dolmabahçe'nin tarihçesi nedir?

DOLMABAHÇE SARAYI NEREDE?

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, Beşiktaş'ta, Kabataş'tan Beşiktaş'a uzanan Dolmabahçe Caddesi'yle İstanbul Boğazı arasında, 250.000 m²lik bir alan üzerinde bulunan Osmanlı sarayı.

Dolmabahçe Sarayı nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millete Sesleniş' konuşması yapacağı Dolmabahçe'nin tarihçesi nedir?

DOLMABAHÇE SARAYI İÇİ NASIL?

Dolmabahçe Sarayı üç katlı, simetrik planlıdır. 285 odası ve 43 salonu vardır. Sarayın temelleri kestane ağacı kütüklerinden yapılmıştır. Deniz tarafındaki rıhtımın yanı sıra kara tarafında da birisi çok süslü iki abidevi kapısı vardır. Bakımlı ve güzel bir bahçenin çevrelediği bu sahil sarayının ortasında, diğer bölümlerden daha yüksek olan tören ve balo salonu yer alır. Büyük, 56 sütunlu kabul salonu 750 ışıkla aydınlanan, İngiliz yapımı 4,5 tonluk muazzam kristal avizesi ile ziyaretçilerin ilgisini çeker. Dünyadaki saraylar içerisinde en büyük balo salonu buradakidir.

Dolmabahçe Sarayı nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millete Sesleniş' konuşması yapacağı Dolmabahçe'nin tarihçesi nedir?

DOLMABAHÇE SARAYI NEREDE, KİM TARAFINDAN YAPTIRILDI?

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, Beşiktaş'ta yer alıyor. 250.000 m²lik bir alan üzerinde bulunan Osmanlı sarayı. İnşaatı 1843 yılında başlayıp 1856 yılında bitmiştir.

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