Dolgu yapılan dudağını kaybeden Songül, artık yemek yiyebiliyor
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Dolgu yapılan dudağını kaybeden Songül, artık yemek yiyebiliyor

Dolgu yapılan dudağını kaybeden Songül, artık yemek yiyebiliyor
11.05.2020 10:03 | Son Güncelleme: 11.05.2020 10:03

ANTALYA'da, daha güzel görünmek için yaptırdığı 4 estetik operasyon sonrasında alt dudağını kaybeden ve ağız içi dokularında çürüme meydana gelen Songül Uzunoğlu'na (42), Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından iki kez operasyon yapıldı.

ANTALYA'da, daha güzel görünmek için yaptırdığı 4 estetik operasyon sonrasında alt dudağını kaybeden ve ağız içi dokularında çürüme meydana gelen Songül Uzunoğlu'na (42), Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından iki kez operasyon yapıldı. Uzunoğlu, doku naklinden sonra yemek yiyebildiğini söyledi.

Antalya'da aşçılık yapan 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu, gözaltı torbalarından kurtulmak için arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geçen yıl şubat ayında Muratpaşa ilçesi Lara turizm bölgesindeki güzellik ve estetik merkezine gitti. Uzunoğlu'na, göbek bölgesinden alınan yağın, yüz bölgesinin dolgusunda kullanılacağı, operasyonun çok kalıcı, ekonomik ve 2 yıl garantili olduğu söylendi. Estetik merkezindeki yetkililerle görüşen ve mart ayı başında ameliyatının yapılmasını isteyen Uzunoğlu, operasyon için 5 bin 500 lirayı nakit ödedi.Mart ayında, Uzunoğlu'nun yanaklarına yapılan ve kalıcı olacağı söylenen dolgu, kısa süre sonra yok oldu. Operasyonun başarısız olması nedeniyle Uzunoğlu, nisan ayında ikinci kez aynı operasyonu geçirdi. Yüzündeki dolgu işlemi tamamlanmadan, ameliyatı yapan doktorlar, 'Alt dudağınıza da dolgu yapalım, çok daha iyi görünür" diyerek, telkinde bulundu.Alt dudağına yapılacak işlem için gün sayan Songül Uzunoğlu'na nisan ayında yapılan ikinci operasyon da sonuç vermedi. Doktorlar, geçen yıl mayıs ayında Uzunoğlu'nu üçüncü kez estetik operasyon için merkeze çağırdı. Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu yanaklarına uygulanırken, alt dudağına da dolgu yapıldı.Yapılan tüm işlemler için estetik merkezine 7 bin 500 lira ödeyen Uzunoğlu'nun yüzüne ve dudağına yapılan dolgu kısa sürede kayboldu. Bunun üzerine 18 Kasım'da Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu, 4'üncü kez yüzüne, ikinci kez alt dudağına dolgu olarak kullanıldı.Son operasyonun ardından bir sabah uyandığında çene altında morluklar ile alt dudağında siyahlaşma ve çürüme olduğunu gören Uzunoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedaviye alındı. Uzunoğlu, estetik operasyonları yapan doktor E.D. ile tıp merkezi hakkında şikayetçi oldu.Alt dudağının büyük kısmını kaybeden Songül Uzunoğlu, AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından muayene edildi. Prof. Dr. Özkan, zarar gören dudağı eski haline getirmek için bir dizi operasyona başladı. Songül Uzunoğlu'nun dudağına, Prof. Özkan, tarafından iki kez operasyon yapıldı.'İYİ OLACAĞIMA İNANIYORUM'Operasyonlara koronavirüs nedeniyle ara verildiğini söyleyen Songül Uzunoğlu, dudağının iki operasyon sonrası daha iyi hale geldiğini belirtti. Prof. Dr. Ömer Özman'ın yaptığı doku naklinden sonra her şeyin biraz düzeldiğini ifade eden Songül Uzunoğlu, 'Daha önce yemek bile yiyemiyordum. Zordu. Operasyonlardan sonra Ömer hocam gidişatın çok güzel olduğunu söyledi. Şimdilik, tedavi sürecine koronavirüs arası verdi. Tedavilerim devam edecek. Ömer hocamın bana her zaman söylediği sözler, 'rahat ol', 'iyi ol', 'iyi hisset', 'çok güzel olacak'. Bu sözler benim için çok değerli. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok umutsuz bir haldeyken beni gerçekten toparladı. Beni baştan düzelteceğine, iyi olacağıma inanıyorum. Kendimi de iyi hissediyorum" diye konuştu.'SONUÇ DAHA İYİ OLACAK'Doku naklinden sonra dudağının görüntüsünün çok daha iyi olduğunu sözlerine ekleyen Uzunoğlu, 'Dudağımda ciddi hasar vardı. Büzüşme, küçülme gibi bir şey vardı. Doku naklinden sonra görüntüm daha iyi oldu. Bundan sonra hocamız 4-5 operasyonla genişletme yapacak. Muhtemelen en kısa sürede tekrar tedavime başlanacak. Sonuç daha iyi olacak diye düşünüyorum" dedi.Bundan sonraki operasyonlarla ilgili de konuşan Songül Uzunoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

'Hocamız, dudakta kalıcılığı sağlamak için bir bölgeden yağ alarak dudak hattını belirleyeceğini söylemişti. Yavaş yavaş o yağ dolgusuyla normal dudak görüntüsü vereceğini belirtti. Orijinale yakın bir dudak olacağını ve rahat olmamı söyledi. Günümüzde kadınlar güzel görünmek ister. Ben de bu operasyonu biraz daha iyi görünmek adına yapmıştım. Maalesef insanın başına her şey gelebiliyor. Başlarda gerçekten çok karamsardım ama Ömer Özkan'ın desteği ile yeniden moral buldum. Kendimi mutlu hissediyorum. İyi olacağına inanıyorum. Günümüzde çok güzel şeyler başaran insanlar var. Karamsar değilim. Huzurluyum."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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