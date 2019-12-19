: Dolandırıcılık mağduru eski Bakan Aytekin'den vatandaşlara uyarı

19.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:07

Tekirdağ'da dolandırıcılık mağduru olan eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Aytekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, dolandırıcılık olayında başına gelenleri anlattı.

Eski Bakan Aytekin, bazı örgütler tarafından bankadaki altın ve paralarının alınıp yerlerine sahtelerinin konulduğunu, kendisine suçluların bulunması için yardımcı olunacağı noktasında telefon edildiğini söyledi.

Dolandırıcıların insanı ikna edici üslupla konuşup kandırdıklarını anlatan Aytekin, "Biz emniyette altın ve paraların hakikilerini size vereceğiz, siz çantanızı alıp gideceksiniz ama çantayla beraber gelin. Dünyanın her yerini gezmiş, ülke için uluslararası anlaşmalar yapmış Fevzi Aytekin'i böyle tongaya düşüreceklerini düşünmedim. İnsanı kandırabilecek bir üslupla bahsediyorlar ve dolayısıyla bizi de maalesef bu karambolün içerisine aldılar." dedi.

Dolandırıcıların tuzağına düşüp istediklerini yerine getirdiğini ifade eden Aytekin, banka kasasında bulunan ziynet eşyalarını alıp belirttikleri adrese gittiğini ve dolandırıldığını ifade etti.

Vatandaşları bu tür dolandırıcılık durumlarına karşı uyanık olmaya davet eden Aytekin, şunları kaydetti:

"Vatandaşların çok uyanık ve dikkatli olmalarını istirham ediyorum. Bana önce şehitlerden bahsettiler. Tabi FETÖ'den de bahsettiler. Yani 'onlar bu memleketi soyuyor' dediler. Yan kesiciler ortada dolaşıyor. Bunlara kanmamak lazım. Kafamı toplayıp bu adamları hemen emniyete bildirip aldanmadan bu işi bitirmem gerekirdi. O yüzden ben kendimi suçlu hissediyorum."

"Benim gibi tecrübeli topluma mal olmuş bir insan yapmaması gerekirdi ama yaptık maalesef." diyen Aytekin, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlarımızın çok uyanık olmalarını rica ediyorum. Mağduriyetimiz daha giderilmedi. Tabi onu emniyet benden daha iyi biliyor. Belki savcılık bizi çağıracak, orada sorar. ya da mahkemeye çıkacağız orada belirlenecek. Ama ben umudumu yitirmedim. Emniyetimizi de tebrik ediyorum. Tamamını da olmasa bir kısmını bulacaklarını tahmin ediyorum. 400-500 bin lira civarında zararımız oldu."

Olay

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i arayan B. Ünlü ve F. Coşkun, kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtıp FETÖ ve PKK terör örgütlerinin, hesaplarındaki para ile altınları bozdurup yerlerine sahte para koyduğunu iddia etmiş, kendisine yardım edeceklerini söyleyip Aytekin'in bankadaki altın ve paralarını almıştı.

Şüphelilerden Ünlü, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde telefonda kendisini polis olarak tanıtıp bir kadını dolandırmaya çalışırken gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Diğer şüpheli Coşkun da İstanbul'da yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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