Dokuzkavaklar Semt Polikliniği 2018'de hizmete başlayacak

Pamukkale Belediyesi tarafından inşaat imalatı karşılanan ve 19 Milyon TL'lik yatırım yapılan Dokuz Kavaklar Semt Polikliniği, 2 bin kişiye hizmet verecek



DENİZLİ - Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından inşaat imalatı karşılanan ve 19 Milyon TL'lik yatırım yapılan Dokuz Kavaklar Semt Polikliniği, 2018 yılını ilk aylarında, günde 2 bin kişiye hizmet vermeye başlayacak.

Pamukkale Belediyesi tarafından Dokuzkavaklar Mahallesi'nde inşaat yapımını üstlendiği Dokuzkavaklar Semt Polikliniğine incelemelerde bulunan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, projenin hızla ilerlediğini belirtti. İnceleme gezisine, Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Berna Öztürk ve Denizli İl Sağlık Müdürü Doktor Şükrü Arpacı' da, katılırken Semt Polikliniği'nin bölgeye büyük katkı sağlanacağına dikkat çekildi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı, Denizli Devlet Hastanesi'nde ki hizmetlerin aynısının olacağını belirterek "Dokuzkavaklar Semt Polikliniği'nin kısa sürede inşaatı tamamlanacak. Bu bölgede bu çapta hizmet veren başka poliklinik olmadığı için şehrin bu bölgesine çok büyük bir katkı sağlayacak poliklinik. Bu anlamda sayın başkanımıza ben çok teşekkür ediyordum. Denizli Devlet Hastanesi'nin poliklinik hizmetlerinde bulunan bütün uzmanlık dallarının tamamında bu semt polikliniğimizde bulunacak" dedi

Gürlesin: "2018'in ilk aylarında tesisimizi hizmete almaya planlıyoruz"

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ise eser bırakmaktan dolayı memnun olduklarını belirterek "Pamukkale Belediyemizin 11 ay önce başlayan projesindeyiz. 3 yılı geride bıraktık, yeni kurulan bir belediyeyiz ama eserler bırakma noktasında, bize verilen görevin hakkını vermeye çalışıyoruz. Bu bölgede tam donanımlı sağlık tesisi olmamasından dolayı, Sağlık Bakanlığımızla görüşerek, yaptığımız protokol ile inşaatın imalatının tamamının Pamukkale Belediyesi tarafından yapılması planlanmıştı. 11 ay önce temeli atılmıştı. Gelinen noktada inşaatta yüzde yüz tamamlanmıştır. Mimari ve elektrik alanında yüzde elli, mekanikte ise yüzde yetmiş tamamlanmıştır. Yani ortalama yüzde yetmiş bitmiş vaziyettedir. Amacımız yılbaşında testlere başlamak. 2018 de ilk aylarında da tesisimizi hizmete almaya planlıyoruz. Günde yaklaşık kişinin aynı anda 20 poliklinik ile hizmet almasını bekliyoruz. Mini bir devlet hastanesidir. Yapılan hizmetin yatırımı boyutu büyüktür. Devlet Hastanesinin üçte bir alanında yükünü alacağız. Sadece bu bölgede yaşayan, 200 bin vatandaş ve yakın ilçeler ile birlikte 300 bin vatandaşımıza hizmet edecek yatırımdır. Vizyon projelerimizden bir tanesidir. Bunu da 40 aylık belediye ile kıyasladığımızda, bizim olaya bakışımızın gerçekten de sadece belediyecilik olarak, bildiğiniz hizmetler dışına çıkıyoruz. Bir anlamda da eserler bırakmak derdindeyiz. Eserlerimiz ile vatandaşımızın huzuruna çıkacağız. 31 Milyona mal olacak yatırımdır, 19 Milyonu Pamukkale Belediyesi olarak karşılanmaktadır" dedi

Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Berna Öztürk ise hayalin projede büyüdüğüne dikkat çekerek"Bu arsayı tahsis eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a, binayı yapan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'e teşekkür ediyorum. 2015 yılında göreve geldiğimizde Sağlık Bakanımız ve Ekonomi Bakanımız tarafından bana verilen talimat böyle bir yatırım projesi için çalışma yapılması oldu. Bizde ilçe belediye başkanımız ile protokol imzaladık. Başta hayallerimiz bu kadar büyük değildi belki, daha küçük bir semt polikliniği ile başlayan bir hikaye aslında bu. İmzaladığımız protokolde Kamu Hastaneleri'nin ihtiyacı olan bir projenin hayata geçirilmesi ile ilgili bende bir görev aldım. Burası basit bir semt polikliniği değil, burası sağlık kompleksidir. Denizli devlette var olana hemen hemen her polikliniğin birer ikişer bölümü olacaktır.