Dokuz yaşındaki oğlumun beni doğum yaparken görmesini istedim

Kısa bir süre önce eşi Matthew Koma ile birlikteliğinden ikinci, kendisinin ise üçüncü çocuğunu dünyaya getiren 33 yaşındaki Hillary Duff, 9 yaşındaki oğlunun kendisini doğum sırasında izlemesini istediğini söyledi.

Kısa bir süre önce eşi Matthew Koma ile birlikteliğinden ikinci, kendisinin ise üçüncü çocuğunu dünyaya getiren 33 yaşındaki Hillary Duff, 9 yaşındaki oğlunun kendisini doğum sırasında izlemesini istediğini söyledi.

'ONA KADINLARIN GÜCÜNÜ GÖSTERMEK İSTEDİM'

24 Mart'ta üçüncü kez anne olan Hilary Duff, bu çarpıcı açıklamayı, konuk olduğu Informed Pregnancy adlı yayında yaptı. Duff "Benim için oğlumun orada olması önemliydi. Çünkü ona karşı gerçekten açık ve dürüst olmak istiyorum. Ayrıca kadınların ne kadar güçlü olduğunu ve çocuk dünyaya getirmenin nasıl bir şey olduğunu görmesini istedim" diye konuştu.

'GELECEKTEKİ EŞİNİN KARARINA SAYGI DUYMASI GEREKİR"

Hilary Duff, oğlunun kendisi doğum yaparken izlemesini isteme sebeplerinden birini de onun gelecekteki eşine ya da sevgilisine bu konuda saygı duymayı öğretmek olduğunu anlattı.

DOĞUM ÜÇ SAATTE BİTTİ

Ünlü şarkıcı Mike Comrie ile yaptığı ilk evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Luca'nın, hamilelik ve doğum süreciyle ilgili bilgisi olduğunu belirten Duff "Orada olmak istedi, ama doğum o kadar hızlı oldu ki, kaçırdı" diye konuştu. Hilary Duff, üçüncü bebeği Mae'nin dünyaya geliş sürecinin sadece 3 saatte tamamlandığını da ekledi.

'OĞLUM ERKEKLERİN KASLARIYLA ÖVÜNÜYOR' Hilary Duff, 9 yaşındaki oğlunun zaman zaman "Erkeklerin kocaman kasları var" dediğini belirterek "Evet ama kadınlar da kendi bedenlerinden bir bebeği dünyaya getiriyorlar" dedi. Mart ayında dünyaya gelen Mae adlı kız bebek Hilary Duff'ın üçüncü çocuğu. Mike Comrie ile evliliğinden dünyaya gelen Luca'nın yanı sıra şu anda evli olduğu Matthew Koma'dan da Banks adında bir kızı daha bulunuyor.

SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Hilary Duff'ın henüz 9 yaşında olan oğlu Luca'nın kendisi doğum yaparken izlemesini istediğini söylemesi ise tartışmalara yol açtı. Sosyal medya platformlarında bazı kişiler "Bir çocuğun, bir yetişkinin doğum yapmasını izlemesine izin vermemek gerekir" görüşünü savunurken bazıları da "Bunu bir çocuğa niye yaparsın" diyerek tepki gösterdi. Bir başkası da "Umarım Luca iyidir" yorumunu yaptı. Duff'ın bu açıklamalarını "tuhaf" bulanlar çoğunluktaydı.

EVİNDE VE SUDA DOĞUM YAPTI

Hilary Duff, suda doğum yöntemini seçti ve yeni bebeği de evde dünyaya geldi. Duff, mutlu haberi de Instagram sayfasından duyurdu. Eşi ve iki büyük çocuğuyla doğumun gerçekleştiği havuzda verdiği pozu, kızının adını yazarak paylaştı Duff. Bu üçünü bebeğin 24 Mart'at dünyaya geldiği ve adının da Mae James Bair olduğu belirtildi.

Kaynak: Hürriyet