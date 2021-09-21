Dokunaklı bir insan hikâyesi; DİLSİZ

"Herkesin eşit olduğu, tüm hak ve hürriyetlerden yararlandığı bir toplum engelsiz bir toplumdur. Unutmayalım asıl engel kafaların içindedir. Toplumda oluşabilecek önyargıları kaldırma görevi sadece engelli bireye değil, o toplumda yaşayan herkese düşmektedir" diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kentimizde yaşayan görme ve işitme engelli bireyleri "Ellerimde Güç Var" projesi çatısı altında buluşturuyor. Prof. Dr. Mim Kemal Öke'nin başrolünde oynadığı dokunaklı bir insan hikayesini anlatan "DİLSİZ" filmi, özel gösterimle görme ve işitme engelli seyirciyle buluşuyor.

SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Sanata, aşka ve değişen hayatlara farklı bir bakış açısı getiren, sanatın iyileştirici gücünü gözler önüne seren DİLSİZ filminin özel gösterimi 24 Eylül Cuma günü saat 18. 00'de Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılacak. Sesli betimleme ve işaret diline çevrilerek tam erişilebilir olarak hazırlanan "DİLSİZ" filminin özel gösterimine filmin başrol oyuncusu Prof. Dr. Mim Kemal Öke de katılacak.

MİM KEMAL ÖKE SÖYLEŞİSİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın desteklediği "Ellerimde Güç Var" projesi kapsamında düzenlenen programda STK'lar, ilgili kamu ve kuruluşlar, gönüllü öğrenciler, işitme engelli ve görme engelli bireyler bir araya gelecek. Filmin sesli betimleme ve işaret dili çevirisini Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde görev yapan akademisyenler üstlendi. Filmin gösteriminin ardından oyuncu Mim Kemal Öke ile film üstüne bir de söyleşi yapılacak.

DUVAR RESSAMIYLA HAT SANATÇISI

2019 yılında yapımı gerçekleşen DİLSİZ filminin yönetmenliğini Murat Pay üstlenmiş. Film, duvar ressamlığıyla hayatını idame ettiren Sami'nin, hat sanatıyla haşır neşir olan Selma ve bu sanatın eski kuşak ustalarından Eşref efendi ile tanışması sonrası değişen hayatını konu ediyor. Filmin oyuncuları arasında Mim Kemal Öke, Ozan Çelik, Vildan Atasever, Görkem Yeltan ve Emin Gürsoy yer alıyor.

ELLERİMDE GÜÇ VAR PROJESİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Gençlik Projeleri Destek Programı" çerçevesinde desteklenen "Ellerimde Güç Var" projesinin koordinatörlüğünü Kocaeli Sağırlar Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üstlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Kağıt Spor Kulübü ile ortaklaşa gerçekleştirilen proje, dikkat çeken etkinliklere sahne olacak. "Ellerimde Güç Var" projesi kapsamında işitme engelli bireylere, engeli bulunmayan gönüllü gençler tarafından geleneksel sporlarımız olan atçılık ve okçuluk eğitimleri verilecek.

LCV İÇİN ARAYIN

Ayrıca sesli betimleme ve işaret diline çevrilerek izlettirilecek olan "DİLSİZ" sinema filmi gösteriminde özel bireylerin buluşmalarını ve bütünleşmelerini sağlanarak, engelliliğe dair toplumsal farkındalığı arttırmak amaçlanıyor. Film gösteriminde LCV için 0 549 781 39 25 No'lu telefonu arayarak görüntülü ve sesli iletişim hattından yer ayırtıp, detaylı bilgi alınabilir. Pandemi koşulları gereği katılımcılardan aşı veya PCR testi istenecektir.

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