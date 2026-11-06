Burdur'da devriyedeki jandarma dumanı fark etti! Alevlerin sardığı evden yaşlı kadını kurtardı

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Burdur'da devriyedeki jandarma ekipleri, bir evden yükselen alevleri fark ederek zamanla yarıştı. Alevlerin sardığı evdeki yaşlı kadını dışarı çıkaran ekipler, ahırdaki hayvanları da kurtararak güvenli alana ulaştırdı.

DEVRİYEDE DUMANI FARK ETTİLER

Yangın, dün Bucak ilçesi Kuşbaba köyü Başgöz mevkiinde M.Ç.'ye ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye görevini sürdüren jandarma ekipleri, evden yükselen dumanları fark edince vakit kaybetmeden yangın yerine yöneldi. Evde yaşayan 6 kişiden yangın sırasında içeride bulunan yaşlı kadının mahsur kaldığını gören ekipler, hemen harekete geçerek kadını evden çıkardı.

HAYVANLAR DA TEK TEK TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler, yangının ahıra sıçrama ihtimaline karşı hayvanları da tek tek güvenli alana tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı