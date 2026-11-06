Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Burdur'da devriyedeki jandarma dumanı fark etti! Alevlerin sardığı evden yaşlı kadını kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da devriyedeki jandarma dumanı fark etti! Alevlerin sardığı evden yaşlı kadını kurtardı Haber Videosunu İzle
Burdur'da devriyedeki jandarma dumanı fark etti! Alevlerin sardığı evden yaşlı kadını kurtardı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kuşbaba köyünde devriye görevindeki jandarma ekipleri, bir evden yükselen dumanları fark edince yangın yerine yöneldi. Ekipler, alevlerin sardığı evde mahsur kalan yaşlı kadını dışarı çıkardı, yangının ahıra sıçrama ihtimaline karşı hayvanları da tek tek tahliye etti. İtfaiyenin uzun uğraşlarla söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Burdur'da devriyedeki jandarma ekipleri, bir evden yükselen alevleri fark ederek zamanla yarıştı. Alevlerin sardığı evdeki yaşlı kadını dışarı çıkaran ekipler, ahırdaki hayvanları da kurtararak güvenli alana ulaştırdı.

DEVRİYEDE DUMANI FARK ETTİLER

Yangın, dün Bucak ilçesi Kuşbaba köyü Başgöz mevkiinde M.Ç.'ye ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye görevini sürdüren jandarma ekipleri, evden yükselen dumanları fark edince vakit kaybetmeden yangın yerine yöneldi. Evde yaşayan 6 kişiden yangın sırasında içeride bulunan yaşlı kadının mahsur kaldığını gören ekipler, hemen harekete geçerek kadını evden çıkardı.

HAYVANLAR DA TEK TEK TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler, yangının ahıra sıçrama ihtimaline karşı hayvanları da tek tek güvenli alana tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
8 kişi katlettikten sonra dehşete düşüren kaçış planı! Gasbettiği aracın sürücüsünü 'MİT mensubuyum' diyerek tehdit etmiş

Dehşete düşüren kaçış! Gasbettiği aracın sürücüsünü böyle tehdit etmiş
8 kişiyi öldüren katliam zanlısı, 'MİT görevlisiyim' deyip otomobili gasbetmiş

Katliam zanlısından pes dedirten MİT yalanı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Italiano için hesap vakti! Beşiktaş son 5 maçta sadece 1 kez kazandı

Vincenzo Italiano için hesap vakti
Modelin başını çorba tenceresinde, bacaklarını buzdolabında buldular! Eski eşi ve ailesi cinayetle yargılanıyor

Fenomen cinayetinde dehşet! Başı başka, bacakları başka yerde bulundu
Önce kefen gönderdi, sonra bıçakladı! Tehditler cezaevinde de bitmedi

Kefen gönderip bıçaklamıştı! Cezaevinde bile rahat durmadı
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş

İşte 8 kişiyi öldüren seri katilin evi! Bakın nerede yaşıyormuş
6 aylık hamile Alina Boz'dan endişelendiren açıklama! Şekeri sınırda çıktı

6 aylık hamile Alina Boz'dan endişelendiren açıklama! O değer sınırda
Anaokulu öğretmeni keşfetmişti! 10 yaşındaki Talha, Berlin'deki olimpiyattan 2 altın madalyayla döndü

Öğretmeni anaokulunda keşfetti! Talha, Berlin'den 2 altınla döndü
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...

Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...