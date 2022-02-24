Doktorlar ve Sanatçılar Aynı Sahnede

Son yıllarda koronavirüs nedeniyle gecesini gündüzüne katan sağlık dünyasının değerli çalışanlarından bir grup, şu sıralar özel bir program hazırlığında... 14 Mart Tıp Bayramı'nda sahnelenecek 'Tedavüyyeü'l Musikiyye' (Müzikle Tedavi) adını taşıyan oyunda, Ahmet Özsoy, Arzu Bebek, Hasan Taşçı, Meri İstiroti ve Özlem Kaplan gibi isimler yer alırken, doktorlara profesyonel sanatçılar da eşlik edecek. Vehbi Akıntürk'ün yöneteceği projede, Hüseyin Cem Durak ve Zeynep Sönmez başrolleri paylaşıyor. Provaların tüm hızıyla sürdüğü oyunda, musiki hem iki aşığı tedavi edecek hem de inatçı aileleri yola getirecek. Son aşamasına gelen müzikal, heyecanla bekleniyor.

AMELİYATLAR DAHA KOLAY

Tiyatro sahnesinde oyunculuk sergilemenin bambaşka bir duygu olduğunu belirten

Hastane başhekimi Op. Dr. Adil Tanık, "Sahnede olmaktansa ameliyat bize daha kolay geliyor. Profesyonel sanatçılar yanında bu tür aktiviteler bize keyifli ve güzel anlar olarak kalacak. Onları izleyerek bizde mutlu oluyor, elimizden geldiği kadar katılmaya çalışıyoruz. Sahne tozu etkili bir şey umarım bu kadar da kalır daha derinlere gitmeyiz. Bu tür güzel projelerde elimizden geldiği kadar katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bizim içinde motivasyon oluyor. Farklı şeylerle uğraşmak insanın motivasyonunu arttırıyor. İlk kez bende böyle bir deneyim yaşıyorum" diye konuştu.

14 MART'A BİR ARMAĞAN SUNMAK İSTİYORUZ

Sahne heyecanı yaşayan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Taşçı, "Bu etkinlikte bize Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ses ve saz sanatçıları ayrıca tiyatro sanatçıları eşlik ediyor. Bu kumpanyada doktor rolünü üstleniyorum. Burada amacımız profesyonel sanatçılarla biz amatör sanatçıların bir oyun sergileyerek 14 Mart'a bir armağan olarak sunmak istiyoruz. Oyunumuzda aşık olan gençler hasta oluyorlar biz onları müzikle hayata döndürüyoruz. O döneme ait şarkılar söyleniyor. Daha sonra onların kavuşmasıyla oyun sonlanıyor. Bütün arkadaşlarımız hastanede çok yoğun çalışsalar da yönetmenimizin dediği akşam saatlerinde burada oluyoruz. Defalarca provalar yapıyoruz ve motivasyonumuz en üst seviyede olarak hazırlığımızı sürdürüyoruz. Provalar zor ama zevkli geçiyor. Bizim için çok güzel bir aktivite oluyor" dedi

KUMPANYA TARZINDA

Grup koordinatörü olarak görev yapan Meri İstiroti, "Her yıl 14 Mart'ta nasıl bir etkinlik yapsak hekimlerimizin motivasyonunu artırsak diye düşünüyorduk. Aylin Şengün Taşçı'dan da böyle bir proje teklifi gelince tiyatroda hekimlerimizin de yer aldığı müzikli tiyatro oyununu çalışmaya başladık. 1890'lara uzanalım, o günün bir hikayesine hep birlikte hayat verelim istedik. Kumpanya tarzında geçmiş dönemde geçen bir oyun. Birbirine aşık iki gencin aileler tarafından kavuşturulmaması üzerine. O dönemin tabiplerin desteğiyle güzel bir düğüne kadar yolculuğumuz varacak. Bizlerde profesyonel sanatçılarla beraber 14 Mart'ta AKM'de sahnede olacağız. Güzel bir etkinlikle beraber fark yaratmak istiyoruz."