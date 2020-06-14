Doktorlar tarafından hazırlanan bu albümün hikayesi çok konuşulacak
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Doktorlar tarafından hazırlanan bu albümün hikayesi çok konuşulacak

Doktorlar tarafından hazırlanan bu albümün hikayesi çok konuşulacak Albüm ve konserlerin geliri salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu olarak aktarılacak Yarım kalan hikayelerini tamamlamak için 25 yıl sonra tekrardan yola çıkan doktorlardan anlamlı...

14.06.2020 10:30 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:36

Doktorlar tarafından hazırlanan bu albümün hikayesi çok konuşulacak

Albüm ve konserlerin geliri salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu olarak aktarılacak

Yarım kalan hikayelerini tamamlamak için 25 yıl sonra tekrardan yola çıkan doktorlardan anlamlı proje

Kaybettikleri doktor arkadaşlarının bestelerinin unutulmaması için yıllar sonra tekrar buluştular

SAKARYA - Doktor arkadaşlarının hayatını kaybetmesi sonucu yarım kalan hikayelerini tamamlamak için yıllar sonra tekrardan yola çıkan ve tamamı hekimlerden oluşan müzik grubu tarafından yapılan şarkıların albüm ile konser gelirleri, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı aracılığıyla salgında yaşamlarını yitiren sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu olarak aktarılacak.

Üniversite yıllarında birlikte müzik yaparak çok sayıda konser veren, mezuniyetleriyle birlikte dağılan ve tamamı doktorlardan oluşan müzik grubu çok anlamlı bir proje için yıllar sonra tekrardan bir araya geldi. Grup üyelerinin 25 yıl önce yeni başlayan hikayeleri, söz ile bestelerinin kendisine ait olan arkadaşlarının hayatını kaybetmesi sonucu yarım kalmıştı. Mezuniyetlerinden tam 25 yıl sonra 2017 yılında tekrardan grubu toparlamaya karar veren hekimler, o tarihten bu yana organ bağışına farkındalık kampanyası kapsamında çeşitli platformlarda konserler vererek organ bağışına dikkat çekti.

Tüm söz ve besteleri Dr. Mehmet Fatih Ercan'a ait olan şarkılardan oluşan albüm hazırlığı içerisindeyken Ercan'ın hayatını kaybetmesi sonucu yarım kalan ve tekrardan 2 yıl önce bu albümün çalışmalarına başlayan doktorlar, çok anlamlı bir projeye de imza attı. Antalya, İstanbul ve Sakarya illerinde ikamet eden grup üyeleri, yaklaşık 2 yıldır belli fedakarlıklar yapıp her hafta sonu Sapanca ilçesinde buluşarak, hayatını kaybeden arkadaşlarının hatırasını yaşatmak için albüm çalışmalarını sürdürdü. Doktorlardan oluşan 'Grup Tremor' tarafından hazırlanan ve 2020 yılı Mart ayında müzik severler ile buluşması planlanan albüm, korona virüs salgını nedeniyle ertelendi. Daha sonrasında söz ve besteleri yaşamını yitiren arkadaşlarına ait olan ve tamamlanan 'Aşkın Türküsü' albümü ile konserlerinden elde edilen gelirlerin tamamı Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı aracılığıyla, salgında yaşamlarını yitiren sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu olarak aktarılacak.

23 yıl önce başlamış ve yarım kalmış bir albüm projesi

'Grup Tremor' üyelerinden olan ve İstanbul'da ikamet eden Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Levent Deniz, "Beyin cerrahı olarak uzun yıllardır hekimlik mesleğini icra ediyorum. Ayrıca hekimlerden oluşan bir grup olan, 'Grup Tremor' da gitar çalmaktayım. Grup Tremor, 2017 yılında kurduğumuz bir grup ancak aslında tarihçesi çok daha eskiye dayanıyor. Üniversite yıllarında bizler birlikte müzik yaptık ve çok çeşitli platformlarda sayısız konserler verdik. Mezuniyetimiz ile birlikte tabii ki grup dağıldı ancak mezuniyetimizden 25 yıl sonra Grup Tremor'u tekrar bir araya gelerek kurmaya karar verdik ve kaldığımız yerden devam ettik. 2017'den bu yana da organ bağışına farkındalık kampanyası kapsamında çeşitli platformlarda konserler vererek organ bağışına dikkat çekmekteyiz. Ayrıca son 2 yıldır da başka bir proje üzerinde çalıştık. Bu proje yıllar önce başlamış ve ancak yarım kalmış bir albüm projesi" dedi.

Bestelerin unutulmaması için çalışmaları devam ettiriyoruz

Hayatını kaybeden arkadaşlarının bestelerini unutturmamak adına yarım kalan albüm çalışmasını devam ettirdiklerini aktaran ve Antalya'da yaşayan Hemodiyaliz Hekimi Dr. Ömer Çayırlı, "Hemodiyaliz hekimiyim, organ nakli nefroloji hazırlık alanında çalışıyorum. Levent arkadaşımızın bahsettiği gibi 23 yıl önce çok değerli bir arkadaşımız Dr. Mehmet Fatih Ercan ile 2 farklı parçayı kaydetmiştik, bir albüm hazırlığındaydık fakat ani rahatsızlığı nedeniyle kendisini kaybettik. Aradan geçen 20 yıl sonra tekrar Grup Tremor ile beraber albüm hazırlıklarına, provalarına başladık. Geçtiğimiz Aralık ayında stüdyo kayıtlarına başlamıştık, 15 Mayıs'ta stüdyo çalışmalarımızı tamamladık. Bu dönemde konser hazırlıklarındayız. Hayatını kaybeden arkadaşımız Mehmet Fatih'in bestelerinin unutulmaması için yarım kalan albüm çalışmasını devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Albüm ve konser gelirleri destek olacak

Albüm ve konser gelirlerini, salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına destek olarak bağışlayacaklarını ifade eden ve Sakarya'da ikamet eden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Medar Kırdar ise, "Genel cerrahi uzmanıyım, Grup Tremor ile birlikte yaklaşık 2 senedir, rahmetli arkadaşımız Dr. Mehmet Fatih Ercan'ın besteleri üzerine çalışıyoruz ve onun hatırasına bir albüm çıkartmak istedik. Grup üyeleri olarak hepimiz farklı şehirlerde bulunuyoruz. Fakat bu yoğun iş temposunda belli fedakarlıklar yapıp Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir araya gelerek, bu projeyi hazırladık. Çıkan bu albümümüzün gelirlerini, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı aracılığıyla salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın çocuklarına destek olarak bağışlamak üzere bir düşüncemiz oldu. Albüm ve konser gelirleri bu amaç doğrultusuna kullanılacak. Yaklaşık 3 ay önce bu albümün çıkması gerekirken yaşadığımız bu salgın nedeniyle ancak yeni yayınlayabildik. Temmuz sonu Ağustos başı itibari ile de inşallah konserlere başlayacağız, bu vesileyle de başta rahmetli Mehmet Fatih Ercan arkadaşımız olmak üzere diğer kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını sevgi ve saygıyla anıyoruz" şeklinde konuştu.

Doktorlar tarafından hazırlanan bu albümün hikayesi çok konuşulacak

Kaynak: İHA

Manşet

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