Doktora tehdit: Acım sıcakken çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
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Doktora tehdit: Acım sıcakken çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et

26.09.2020 16:53 | Son Güncelleme: 26.09.2020 16:59
Doktora tehdit: Acım sıcakken çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et

TRABZON'da babası vefat eden bir kişi telefonla aradığı aile hekimi Yılmaz Babutçu'yu, 'Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem. Allah rızası için kenti terk et yoksa beni katil edersin" diyerek tehdit etti.

TRABZON'da babası vefat eden bir kişi telefonla aradığı aile hekimi Yılmaz Babutçu'yu, 'Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem. Allah rızası için kenti terk et yoksa beni katil edersin" diyerek tehdit etti. Doktorun kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı. 

Trabzon'da babası vefat eden bir kişi telefonla aradığı aile hekimi Yılmaz Babutçu'ya tehditlerde bulundu. Doktorun Trabzon'u terk etmesini isteyen kişi, "Defol git Trabzon'dan. Benim acım çok sıcak. Babamı senden dolayı kaybettim. Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem. Allah rızası için kenti terk et, yoksa beni katil edersin" dedi. Doktor kayda aldığı telefonla tehdit anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis doktoru tehdit eden kişiyi arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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