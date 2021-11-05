Ordu'da DOKA'nın desteğiyle 2,5 milyon liralık 2 proje hayata geçirilecek

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ve Perşembe ilçelerinde hayata geçirilecek 2 proje için imza töreni düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) destekleriyle kente kazandırılacak 2 projenin imza töreni, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında yapıldı.

Vali Sonel, makamında gerçekleştirilen törende, DOKA'nın katkılarıyla Fatsa ile Perşembe Belediyesine ait toplam tutarı 2,5 milyon lira olan 2 projenin çıktığını belirterek, projelerin ekonomiye büyük bir katkı sunacağını ifade etti.

Fatsa'da "Gençlerin Gücü, Fatsa'nın Gücü Projesi", Perşembe'de "Yöresel Gastronomi Merkezi ve Kadının İstihdamının Artırılması Projesi"nin hayata geçeceğini anlatan Sonel, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde hazırlanan bu projelerin ilimize kazandırılması noktasında katkı veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a, DOKA Genel Sekreterimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu 2 projenin Ordu'muza, ilçemize burada yetişecek gençlere, iş sahibi olacak kadınlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Projenin yöremize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Sonel, DOKA'nın Ordu, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşhane illerini kapsadığını, bölgesel manada çok ciddi projeler yapıldığını dile getirdi.

Konuşmanın ardından söz konusu projelerin protokolü, Vali Sonel, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan ve DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman tarafından imzalandı.

Törende, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin de hazır bulundu.

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