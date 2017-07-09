Doğumuyla Dünyayı Aydınlatan Dahi: Tesla - Gospic

EMRE BAŞTUĞ - Buluşlarıyla bilim ve teknolojide adeta çığır açan Nikola Tesla, Hırvatistan'ın orta kesimlerindeki, müzeye dönüştürülen evinde hatıralarıyla yeni icatlara ilham kaynağı olmaya devam ediyor



Elektrik üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı "Yıldırımların Efendisi" olarak da bilinen Tesla, 10 Temmuz 1856'da Gospci şehrine bağlı Smiljan köyündeki doğduğu evin müzeye dönüştürülmesiyle bugün dünyanın farklı yerlerinden gelen ziyaretçilere esin kaynağı oluyor.



Kablosuz iletişim, X-ray, uzaktan kumanda, alternatif akım, Tesla bobini ve indüksiyon motoru gibi bugün hayatın vazgeçilmezleri haline gelen elektrikle ilgili birçok teknolojik kavramın mucidi ve fikirleriyle yüzlerce icadın öncüsü olan Tesla, tarihin önemli bilim adamlarından biri olarak kabul ediliyor.



Doğumunun 161'inci yılı kutlanan Tesla, 7 yaşına kadar yaşadığı Smiljan köyündeki evde dünyayı değiştirecek fikirlerin temellerini henüz çocukken atmaya başladı.



Evin kenarındaki derede suyun gücünü küçük bir çocukken keşfeden mucit, yıllar sonra Niagara Şelaleleri'ne kuracağı ve elektriğin şehirlerde kullanılmasında temel teşkil edecek "devrim" niteliğindeki su tribünlerinin kağıttan ilk örneklerini de burada oyunlar oynarken yaptı.



Çalkantılı eğitim hayatının ardından sonra 1884'te ABD'ye gitmesinden sonra bilim dünyasında çabucak adından söz ettiren Tesla, özellikle burada Thomas Edison ile yaşadığı bilimsel mücadeleyle de biliniyor.



Müzede icatlarının örnekleri sergileniyor



Modern elektroniğin yolunu açan önemli buluşlara imza atan Tesla'nın, 112'si patentli, 700'ün üzerinde icadı bulunuyor.



Bugün müze olarak kullanılan evde, meşhur "Kolomb'un Yumurtası" adlı aparatın yanı sıra diğer icatlarının örnekleri de sergileniyor.



Evin bahçesindeki, babasının rahiplik yaptığı Ortodoks kilisesi ve ahır olarak kullandıkları bina da orijinal haliyle korunuyor.



Aynı yerde, ABD'deyken Kolorado Springs'te kurduğu ve o günlerde çok konuşulan kablosuz güç üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarını yaptığı deney istasyonunun bir kopyası da yer alıyor.



Çocukken "bilimsel oyunlar" oynardı



Müze Sorumlusu Mille Corak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tesla'nın çocukluk yıllarında evin yanından geçen derede mini su tribünleri yapıp çeşitli "bilimsel oyunlar" oynadığını söyledi.



Tesla'nın çocukken ahırın çatısından şemsiyeyle atlayarak uçmaya çalıştığını anlatan Corak, "Tesla'nın yaptığı icatların ilk adımı burada atıldı. Ardından bugün elektrikle ilgili kullandığımız her şeyi icat etti." dedi.



Corak, evin 11 yıl önce ziyarete açıldığını ve zamanla eski haline uygun şekilde düzenlendiğini kaydederek Tesla ve ailesinin kullandıkları eşyaların da hala korunduğunu belirtti.



Evde, Tesla'nın hayatını ve icatlarını anlatan bir "Zaman tüneli" tabelası olduğunu dile getiren Corak, icatlarının kopyalarının ise çatı katında sergilendiğini söyledi.



Corak, eve her yıl dünyanın farklı yerlerinden 40 binin üzerinde turist geldiğini ifade ederek "Onunla gurur duyuyoruz çünkü çok fazla şey icat etti. Bir insanın bu kadar fazla icadı insanlığa kazandırması çok ilginç. Tesla, insanlığın büyük akıllardan biriydi." değerlendirmesinde bulundu.