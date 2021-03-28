Doğum günü kutlamasında başından vurularak ölen savcı toprağa verildi
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Doğum günü kutlamasında başından vurularak ölen savcı toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN - Haberler | Güncel
Doğum günü kutlamasında başından vurularak ölen savcı toprağa verildi

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde doğum günü kutlaması sırasında silahla başından vurularak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım (28), memleketi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde toprağa verildi.

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YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde doğum günü kutlaması sırasında silahla başından vurularak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım (28), memleketi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde toprağa verildi. 

Sorgun Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde geçen 24 Mart'ta arkadaş grubuyla doğum gününü kutladı. Kutlama sırasında Salkım, başından tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılıp ilk tedavisinin ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Salkım, dün gece hayatını kaybetti. Salkım'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak sabah saatlerinde memleketi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Bulak köyüne getirildi.

ANNESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Köy mezarlığında düzenlenen cenaze törenine; Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleymana Acar, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kemal Delimehmet, babası Ramazan, annesi Rahime ve köy halkı katıldı. Cenaze öncesi Ramazan-Rahime Salkım çifti, tek çocuklarını kaybetmenin acısını yaşadı. Anne Rahime Salkım, gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Özlem Salkım'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.


- Kızılcahamam
Doğum günü kutlamasında başından vurularak ölen savcı toprağa verildi
Doğum günü kutlamasında başından vurularak ölen savcı toprağa verildi
Doğum günü kutlamasında başından vurularak ölen savcı toprağa verildi
Doğum günü kutlamasında başından vurularak ölen savcı toprağa verildi
Doğum günü kutlamasında başından vurularak ölen savcı toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

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