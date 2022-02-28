Doğum günü için kesenin ağzını açan Demet Özdemir, kombinine 113 bin TL ödedi

No 309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerde rol alan ve son olarak Netflix'te yayınlanan Aşk Taktikleri filminde başrol olan Demet Özdemir, 30. yaşını kutladı. Oyuncunun doğum gününde yaptığı kombinin de fiyatı ortaya çıktı.

45 BİN TL'LİK PARTİ ELBİSESİ

Arkadaşları ve sevgilisiyle yeni yaşını kutlayan Özdemir'in kıyafeti ise çok konuşuldu. İlk bakışta sade bir elbise tercih ettiği düşünülen Demet Özdemir'in derin sırt dekoltesini görenler gözlerini alamadı. fenomenler Ne Giymiş'in ulaştığı bilgiye göre, oyuncunun tercih ettiği fiyonk detaylı elbisenin fiyatı 45 bin 600 TL. Özdemir'in giydiği gümüş renk kalın topuklu ayakkabı ise 5 bin 600 TL değerinde.

BİLEKLİĞİ, ELBİSESİNİN FİYATINA RAKİP

Güzel oyuncunun tercih ettiği aksesuarları da en az kıyafeti kadar dikkat çekti. Sade aksesuarlar tercih eden Özdemir'in küpesi 19 bin 700, bilekliği ise 42 bin 300 TL. Demet Özdemir'in toplam kombinin fiyatı ise 113 bin 200 TL.