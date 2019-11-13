Doğu ve Güneydoğu'daki 8 ilin eğitim projeleri değerlendirildi

13.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:50

Bitlis'te, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 8 ilin milli eğitim müdürlerinin katılımıyla, 2023 vizyonu kapsamında, illerde uygulanan projeler değerlendirildi.

Bitlis Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıya katılan Bitlis, Iğdır, Ağrı, Hakkari, Van, Siirt, Batman ve Muş milli eğitim müdürleri, uyguladıkları projeler hakkında sunum yaptı.

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, burada yaptığı açıklamada, 2023 vizyonu kapsamında, 8 ilde uygulanan projeleri değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Korkmaz, "Her il, yerelde uyguladığı projeleri paylaşıyor. Hem coğrafi yapı ve insan kaynakları hem de mevcut eğitim öğretim kadrosunun kalitesi, niteliği ve kıdemi itibarıyla birbirimize benzeyen illeriz. Öğrencilere nasıl daha nitelikli eğitim sunabiliriz, diye toplandık. Her ay bir ilde toplantı yapacağız." dedi.

Toplantıları Bitlis'ten başlattıklarını ifade eden Korkmaz, "8 ildeki öğrenci sayımız 1 milyon 600 bin civarında. Bu toplantılardaki kararlar, 1 milyon 600 bin öğrenciyi ilgilendiriyor. Öğrencilerin sosyal, sportif, kültürel ve akademik eğitiminin kalitesini nasıl artırabileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunuyoruz." diye konuştu.

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de kentte akademik başarıyı geliştirme adına Hakkari'nin Akademik Eğitimini Geliştirme ve Özellikle İnceleme Projesi'ni (HEGİP) hayata geçirdiklerini söyledi.

Hakkari'de öğretmenlerin her hafta düzenli olarak 3 veliyi ziyaret ettiğini belirten Gür, şunları söyledi:

"Bir şeyi başaracağınıza inancınız ve idealiniz varsa, bunun altını doldurup başarırsınız. Önce inanç eksikliğini yenmeye çalıştık. Şu anda onunla ilgili mücadelemiz var. Buna veli, öğretmen ve okul müdürümüzün de inanmasını istiyoruz. Birlikte inandığımızda başaracağımıza inanıyoruz. Dolayısıyla ailelerimize çıktık, veli ziyaretlerimize başladık. Çocuklarının durumuyla ilgili bilmediğimiz ve ailenin aktarmak istediği durum varsa veya çocuğun okuldaki durumunu aileye aktarıyoruz. Birlikte başaracağız. Hakkari eğitimde hak ettiği kaliteyi ve başarıyı yakalayacaktır."

Gür, Hakkari'de terörün sebep olduğu sıkıntıları bertaraf etmeye yönelik "Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek" projesini de başlattıklarını aktardı.

"3 yıldır terörün travmasından şiddeti yaşam diline dönüştüren çocukların, bundan kurtulup eğitime yönelebilecekleri ve sporla tanışabilecekleri ortamları nasıl sağlayabiliriz diye proje uyguladık" diyen Gür, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda her hafta perşembe günü bütün beden eğitimi öğretmenlerimizin bir gününü boşaltıyoruz. O gün çocuklar sporun 11 dalı ile tanışıyor. Okullarda takımlar kuruyoruz. Okul içi ve ilde okullar arası çocukların düzeyine göre temel eğitim, ortaokul ve liseler arası müsabakalar yapıyoruz. Sezon başladığında 100 öğrencimizi kayak merkezine götürüyoruz. Çocuklar gün boyunca kayak eğitimi alıyor. Sabah kayak merkezine giden ve kaymayı bilmeyen çocuk, akşam zirveden kendi başına kayarak aşağı iniyor. Öğlen yemeklerini Valimizin destekleriyle veriyoruz. Hakkari'de artık HEGİP ve Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek projeleriyle bir farkındalık yarattık."

Kaynak: AA