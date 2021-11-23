Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası Rekor Katılımla Batman'da Başladı

BATMAN (Habermetre) - Valimiz Hulusi Şahin, Türkiye Tenis Federasyonun 23-28 Kasım 2021 tarihleri arasında ilimizde gerçekleştireceği Doğu ve Güneydoğu Tenis Takım Şampiyonası açılış programına katıldı.

TPAO Batman yerleşkesinde yer alan spor tesislerinde gerçekleştirilen açılış programına Valimiz Hulusi Şahin, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Batman İl Jandarma Komutanı J. Kıdemli Albay Hakan Başkaya, İl Emniyet Müdürü Vekili Mehmet Fatih Ersoy, TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Yürük ve Ali Osman Bilgili, Gençlik Spor İl Müdürü Şafi Özperk, Belediye Spor İşleri Müdürü Burak Eren, Tenis antrenörleri, sporcular ve sporseverler katıldı.

Batman Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Tenis Federasyonunun birlikte organize ettiği ve Batman Belediyesi ile TPAO Batman Bölge Müdürlüğünün desteklediği 'Doğu ve Güneydoğu Tenis Takım Şampiyonası'nda 18 ilden gelen 246 sporcunun yer aldığı 82 takım mücadele edecek.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin 18 İlinden kulüplerinin katılım sağladığı şampiyonada yüzlerce sporcuyu ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Valimiz, "Bu kadar sporcuyu burada ağırlamak Batman için büyük bir mutluluk. Bizler bölgesel turnuvaları ilimizde yapmaktan mutluluk duyuyoruz, ama hedefimiz bundan çok daha ötesi. Bunlar bizim için bir kuluçka görevi görüyor. İnşallah Batman'da ulusal ve uluslararası boyutlarda da organizasyonları yapmaya başlayacağız. Batman; güzel, büyük, gelişen genç bir şehir, hem şehir genç, hem de insanları genç. Türkiye'nin genç nüfusu en fazla olan yedinci şehri. Dolayısıyla böyle genç bir nüfusun da her türlü spor aktivitesine ev sahipliği yapmasından doğal hiçbir şey olamaz. Tenis sporunun Batman'da çok sevildiğini de ifade etmek istiyorum. Müsabakalara katılan genç sporcularımızdan ilerde uluslararası büyük turnuvalarda Ay Yıldızlı Bayrağımızı göğsüne takarak başarılar elde edecek ve Türkiye'yi temsil edecek belki şampiyonluklar alacak gençler görüyorum. Bunun için altyapısını hazırlıyoruz. Gençlerimiz de sporun gerektirdiği disiplini, çalışkanlığı, adanmışlığı yaparlarsa bu hedefler ulaşılmayacak hedefler değil. Ben bunu başaracağınıza tüm kalbimle inanıyorum. Tüm sporcularımıza, takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, tenis şampiyonasının düzenlenmesinde katkı sağlayan başta Valimiz Hulusi Şahin olmak üzere Batman'daki kurum müdürlerine katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Valimiz de, turnuvanın Batman'da düzenlenmesinden dolayı Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'a teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.

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