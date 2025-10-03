Doğu Türkistanlı Şaban kim, Doğu Türkistanlı Şaban gerçek mi?

Sosyal medyada yayılan bir video, izleyicilerin dikkatini çekti. Videoda yer alan, Kemal Sunal'a benzerliği ile dikkat çeken kişi hakkında detaylar merak konusu oldu. İzleyiciler, Doğu Türkistanlı Şaban'ın kim olduğunu ve gerçek olup olmadığını araştırıyor.

DOĞU TÜRKİSTANLI ŞABAN GERÇEK Mİ?

Sosyal medyada kısa sürede viral olan bir video, izleyicilerin ilgisini çekti. Görüntülerde yer alan kişinin, Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'a olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Bu durum, sosyal medya kullanıcılarının "Doğu Türkistanlı Şaban kim?" sorusuna yönelmesine neden oldu.

Videoda yer alan kişinin yüz hatları ve mimikleri, Yeşilçam'ın efsane karakterlerinden "Şaban"ı canlandıran Kemal Sunal'ı hatırlattı. Bu benzerlik nedeniyle izleyiciler, "Doğu Türkistanlı Şaban gerçek mi?" sorusunu gündeme taşıdı.

GERÇEKLİĞİ HAKKINDA TARTIŞMALAR

Videonun yayılmasıyla birlikte birçok kişi bu şahsın gerçekten Doğu Türkistan'da yaşayıp yaşamadığını araştırmaya başladı. Ancak şu ana kadar söz konusu kişi hakkında kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Sosyal medyada dolaşan görüntüler daha çok bir "tesadüfi benzerlik" olarak yorumlanıyor.

Doğu Türkistanlı Şaban olarak anılan bu kişi, özellikle Kemal Sunal hayranları arasında gündem oldu. Kimi kullanıcılar bu benzerliği şaşkınlıkla karşılarken, kimileri ise durumun eğlenceli bir yapay zeka videosu olduğunu belirtti.

İşte o görüntüler: