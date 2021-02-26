Doğu Perinçek MHP'nin başına mı geçiyor? Doğu Perinçek kimdir?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında hukukçu Gamze Pamuk Ateşli ile tartışma yaşadığı sırada ilginç sözler söyledi. Doğu Perinçek MHP'nin başına mı geçiyor? Doğu Perinçek kimdir?

Program sırasında HDP'nin kapatılmasıyla ilgili Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve hukukçu Gamze Pamuk Ateşli arasında sert tartışma çıktı. Karşılıklı atışma sırasında Ateşli'nin "Bahçeli partisini bırakırsa, MHP'nin başına da geçersiniz, çok uygun bir pozisyonunuz var" sözlerine Perinçek'ten çok konuşulacak bir yanıt geldi. Doğu Perinçek MHP'nin başına mı geçiyor? Doğu Perinçek kimdir?

DOĞU PERİNÇEK MHP'NİN BAŞINA MI GEÇİYOR?

Haber Global TV'de canlı yayınlanan "Mesele" programına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, hukukçu Gamze Pamuk Ateşli ile girdiği tartışmada ilginç sözler sarf etti. "MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım" duyarım diyen Perinçek, "Ben MHP'nin başına geçmekle tehdit edilmem ki. MHP bugün vatansever bir parti, Türkiye'nin bütünlüğü için çalışıyor. Teröre ve ABD'ye karşı mücadele ediyor. Onun için MHP'nin başında olma bir suç değil. PKK'nın tarafından bakarsanız MHP'yi bir suç örgütü olarak görürsünüz. Bakın hep kendinizi ele veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

DOĞU PERİNÇEK KİMDİR?

Doğu Perinçek, 17 Haziran 1942'de Gaziantep'te o sırada yedek subaylık görevi yapan Sadık Perinçek ve Lebibe Perinçek'in oğlu olarak dünyaya geldi.

Ankara Sarar İlkokulu, Atatürk Lisesi ve Bahçelievler Deneme Lisesi'nde ilk ve orta öğrenimini bitirmesinin ardından, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bölümüne giren Perinçek, 1962 ve 1963 senelerinde üniversiteye devam ederken, işçilik yapmak için bulunduğu Almanya'da Almanca öğrendi.

Haziran 1964'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren ve Kamu Hukuku, Devlet Teorisi ve Kamu Hürriyetleri kürsüsünde asistan olarak görev alan Perinçek, Mart 1968'de hukuk doktorasını yaptı. Perinçek'in doktora tezinin konusu aynı zamanda ilk kitabı olan, Türkiye'de Siyasi Partilerin İç Düzeni ve Yasaklanması Rejimi'dir.

1964 yılında dünya görüşü olarak Bilimsel Sosyalizm'i benimseyen ve 1968 Mart'ında, Fikir Kulüpleri Federasyonu (Dev-Genç) Genel Başkanı olan Perinçek, o sene Türkiye tarihinin en kitlesel gençlik eylemlerinde, devrimci gençlik hareketinin liderliğini yaptı.

Perinçek'in, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu, gazeteci ve aynı zamanda, Atatürk'ün Bütün Eserleri Genel Yayın Yönetmeni Şule Perinçek'le yaptığı evliliğinden, 1970 doğumlu Zeynep, 1976 doğumlu Kiraz adında iki kızı ve 1978 doğumlu Mehmet, 1994 doğumlu Sadık Can adında da iki erkek çocuğu vardır.

Kitapları:

Yabancı Dilden Yayınlanan Eserleri:

- Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi Davası SAVUNMA, Çince, Pekin 1976.

- Eurasian Alternative, Workers' Party (Turkey) Publications, İstanbul, November 1996.

- The Kurdish Question, Workers' Party (Turkey) Publications, İstanbul, November 1996.

-Mafiokratie -Wandlung des imperialistisch-kapitalistischeen Systems zu Mafia und die Folgen für die Türkei-, Çev. Ziynet ..., Kaynak Yayınları, Frankfurt/Main, Erste Auflage, Juli 2004.

-Die Grossmaechte und die Armenierfrage in Sowjetischendokumenten, Çev. Ziynet ..., Kaynak Verlag, İstanbul, Temmuz 2005.

Hazırladığı Derlediği Kitaplar:

- Kurtuluş Savaşı ve Lozan, Komintern Belgelerinde Türkiye-1, çev. Fatma Artunkal, Birinci basım Boğazlar Meselesi Lozan ve Montrö başlığıyla, Aydınlık Yayınları, İstanbul, Mart 1977; Yeniden düzenlenmiş ikinci basım, İstanbul, Kasım 1993.

- Kemalist Cumhuriyet, Komintern Belgelerinde Türkiye-2, çevirenler Işık Soner, Şule Perinçek, Mehmet Cengiz; Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Nisan 1994.

- Kürt Sorunu, Komintern Belgelerinde Türkiye-3, Çevirenler: Fatma Artunkal, Şule Perinçek; Birinci basım Kürt Millî Meselesi başlığıyla, Aydınlık Yayınları, Mart 1977; Yeniden düzenlenmiş ikinci basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Nisan 1994.

- Türkiye Komünist ve İşçi Hareketi, Komintern Belgelerinde Türkiye-4, Çeviren: Fatma Bursalı, Birinci basım, Aydınlık Yayınları, İstanbul, Mart 1979.

- Şefik Hüsnü Yazı ve Konuşmalar, Komintern Belgelerinde Türkiye-5, Çevirenler: Fatma Artunkal, Şule Perinçek; Birinci basım Şefik Hüsnü Komintern Organlarındaki Yazı ve Konuşmalar başlığıyla, Aydınlık Yayınları, Ağustos 1977; İkinci basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Haziran 1995.

- Atatürk Din ve Laiklik Üzerine, Kaynak Yayınları, Birinci basım, İstanbul, Ağustos 1997.