Doğu Perinçek'in "MHP'nin başına geçmek şereftir" sözlerine partiden yanıt: Çay içmemiz bile mümkün değildir

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Önceki gün Haber Global ekranlarına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Meclis'teki HDP fezlekeleriyle ilgili CHP'li hukukçu Gamze Pamuk Ateşli ile tartıştı.

"MHP'NİN BAŞINA GEÇMEK ŞEREFTİR"

Perinçek, Pamuk'un "Olur da Bahçeli siyaseti bırakırsa MHP'nin başına da geçersiniz, çok uygun bir pozisyonunuz var" sözleri üzerine, "MHP'nin başına geçmek şereftir. MHP bugün vatansever bir parti. MHP vatansever bir konumda. Türkiye'nin bütünlüğü için çalışıyor, teröre karşı mücadele veriyor, Amerika'ya karşı duruyor, onun için MHP'nin başında olmak bir suç değil" dedi.

"ÇAY İÇMEMİZ BİLE MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Konuyla ilgili Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulunan MHP kaynakları Perinçek'in "MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım" çıkışına "MHP'nin Doğu Perinçek'e bakışı bellidir. MHP'nin Perinçek ile aynı yerde anılması hoş bir şey değil, şiddetle karşıyız biz bu duruma. Herhangi bir ilişkimiz, beraber hareket etmemiz, çay içmemiz bile mümkün değildir. 12 Eylül'den evvel ülkücü yöneticilerin hepsini Aydınlık Gazetesi'nde hedef göstermiştir. Gazetelere tam boy ilan verip adını, okulunu, adresini yayınlamıştır. MHP'ye üye olması bile mümkün değildir, bu şekilde kabul edilemez" sözleriyle yanıt verdi.