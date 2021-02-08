"Doğu'nun Ihlara Vadisi" kışın tüm güzelliklerini yansıtıyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve "Doğu'nun Ihlara Vadisi" olarak adlandırılan kilometrelerce uzunluktaki Murat Kanyonu, karla kaplı görüntüsüyle ilgi çekiyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve "Doğu'nun Ihlara Vadisi" olarak adlandırılan kilometrelerce uzunluktaki Murat Kanyonu, karla kaplı görüntüsüyle ilgi çekiyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli akarsularından Murat Nehri'nin kaynağından başlayan kanyon, kilometrelerce uzunluğu ve yamaçlarda farklı aşınma sonucu oluşan basamak biçimindeki onlarca metre yükseklikteki kayalıklarıyla beğeni topluyor.

Şelaleler, köprüler, Murat Nehri ve kayalıkların üzerindeki yerleşim yerleriyle görenlerin ilgisini çeken kanyon, kışın kar yağışıyla beyaza bürünerek farklı güzellik ortaya çıkarıyor.

Yer yer 150 metre genişliğe sahip olan kanyon, yılın her dönemi, şehrin gürültüsünden sıkılıp doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

Yazın gelin ve damatları, ilkbaharda doğa tutkunlarını ağırlıyor

Düğünlerin yoğunlukta olduğu yazın evlenen çiftlerin dış çekim fotoğraflarında tercih ettiği kanyon, ilkbahar ayalarında da doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Kışın etkisinin yaklaşık 6 ay yaşandığı bölgede, kar yağışıyla "beyaz gelinliğini" giyen kanyon, AA muhabirince drone ile havadan görüntülendi.

Kanyonda incelemelerde bulunan Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, AA muhabirine, Murat Kanyonu'nun yılın dört mevsimi ayrı güzellikler barındırdığını söyledi.

Kanyonun ilçe için çok önemli bir değer olduğunu belirten Balcı, şöyle konuştu:

"Kanyon harika, turizmci ve vatandaşlarımızın görmesi gereken yer. Diyadin ile kaplıcalar arasındaki Murat Nehri'nin bulunduğu bölgede harika bir kanyona sahibiz. Kanyonun genişliği 50-150 metre, uzunluğuysa 30-40 kilometre arasında. Buranın eşsiz florasını baharda görmek ve piknik yapmak için vatandaşlarımızı Diyadin'e bekliyoruz. Kanyonumuzun girişinde Millet Bahçemiz var ve vatandaşlarımız burada piknik yapabiliyor."

Balcı, kanyonun Türkiye'nin sayılı vadileri arasında yer aldığını, hayata geçirmeyi düşündükleri projelerle buranın daha cazip hale geleceğini ifade etti.

İlçenin kaplıcalar, Meya Antik Kenti ve Murat Kanyonu gibi çok sayıda güzelliğe sahip olduğunu vurgulayan Balcı, "Kanyon, yazın muhteşem çiçekleriyle, sonbaharda da eşsiz florasıyla görülmesi gereken bir yer. Kışın ise karla kaplı beyaz gelinliği üstüne örtmüş gibi görülüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez