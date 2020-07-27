Doğu'nun hayvancılık merkezlerinde Kurban Bayramı yoğunluğu
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Doğu'nun hayvancılık merkezlerinde Kurban Bayramı yoğunluğu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Erzurum, Iğdır ve Kars'ta, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

27.07.2020 17:28 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:34

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Erzurum, Iğdır ve Kars'ta, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

Erzurum'da bayram öncesi Erzurum-Ağrı kara yolu üzerindeki Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı ile Aziziye ilçesindeki Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Hayvan Pazarı'nda hareketlilik arttı.

Tüm önlemin alındığı pazarlarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvan almak isteyenler ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Pazarda, küçükbaş hayvanlar 800 ile bin 600, büyükbaş hayvanlar ise 6 bin ile 23 bin lira arasında alıcı buluyor.

Erzurum Hancı, Besici ve Sütçüler Odası Başkanı Sebahattin Bingöl, AA muhabirine, alış ve satışlarda besiciler ve alıcıların her hangi bir mağduriyet yaşamayacağını belirterek, "Kilogram fiyatı geçtiğimiz yıla göre çok farklı değil. Canlı hayvanın kilogramı 22-23 liradan alıcı buluyor. Fiyatlar geçtiğimiz yıl ile hemen hemen aynı. Mahallelerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların bir bölümü daha gelmemesine rağmen yoğunluk var." dedi.

Karayazı ilçesinden pazara getirilen 950 kilogram ağırlığındaki "Cihangir" ismi verilen kurbanlık, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kurbanlığı satışa çıkaran besici Muzaffer Karataş, pazarın en güzel kurbanlıklarından birini bayram dolayısıyla satacağını aktardı.

Iğdır'da kurbanlıklar görücüye çıktı

Iğdır Belediyesinin canlı hayvan pazarına ilçe ve köylerden kamyonlarla getirilen büyük ve küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı.

Pazara gelenler, beğendikleri kurbanlığı en uygun fiyata almak, besiciler ise istedikleri fiyata satabilmek için pazarlık yapıyor.

Küçükbaş hayvanlar 700 ile 1400 lira arasında alıcı bulurken, büyükbaş hayvanlar ise 4 bin ile 25 bin lira arasında satılıyor.

Yoğun pazarlığın yaşandığı pazarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce yapılan el sıkışarak anlaşma geleneği yerine, sosyal mesafe kurallarına uyularak alıcı ve satıcı pazarlığı ellerindeki sopaları sallayarak tamamlıyor.

Kars'ta kurbanlık satışları arttı

Kars'ta da pazartesi ve perşembe günleri kurulan Selim Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluk yaşanıyor.

Kovid-19 tedbirlerine uyulan modern hayvan pazarında, kurbanlık satışlarının arttığı gözlendi.

Besicilerden Hüseyin Özbaş, Kovid-19 nedeniyle pazardaki hareketliliğin önceki yıllara göre biraz daha sakin geçtiğini ifade ederek, satışların iyi geçtiğini anlattı.

Kurbanlık almak üzere pazara gelen Turan Yılmaz da bayrama sayılı günler kalmasıyla pazar alanlarında yoğunluk yaşandığını belirterek, pazar alanlarına maskesiz gelinmemesi önerisinde bulundu.

Doğu'nun hayvancılık merkezlerinde Kurban Bayramı yoğunluğu

Kaynak: AA

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