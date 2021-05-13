Bayram namazı kılındı

Kayseri Tarihi Hunat Cami'ndeki bayram namazından görüntüler Kayseri'de Ramazan Bayramı sebebiyle Tarihi Hunat Cami'ne gelen vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak yanlarında getirdikleri kendi seccadeleri...

Kayseri Tarihi Hunat Cami'ndeki bayram namazından görüntüler Kayseri'de Ramazan Bayramı sebebiyle Tarihi Hunat Cami'ne gelen vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak yanlarında getirdikleri kendi seccadeleri ile kıldı.

İl Müftüsü Şahin Güven'in vaaz ettiği Hunat Cami'nde namaz öncesi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıların son bulması için dualar edildi.

Namaz sonrası vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında cami içerisinde uzaktan selamlaşıp bayramlaşarak camiden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil