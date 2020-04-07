Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele çerçevesinde titiz çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Mücadele sırasında görev yapan çalışanlara birçok katkı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın, bu kez de Kovid-19 testi pozitif çıkan çocuklar için harekete geçtiği belirtilen açıklamada, "Başkan Büyükakın'ın aldığı oyuncaklar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Ekipler, aldıkları oyuncakları Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören koronavirüs hastası çocuklara verilmek üzere hastane yönetimine teslim etti." ifadeleri kullanıldı.

Kocaeli'deki barınma merkezinin kapasitesi artırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dışarıda yaşayan evsiz ve ihtiyaç sahibi bireylere hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma Merkezi, koronavirüs salgını sonrasında kapasitesini artırdı.

Yıllardır binlerce vatandaşı misafir eden merkezde, koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi bireyler ve aileler kalıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle yatak kapasitesi 137'e çıkarılan merkeze alınan vatandaşlar, ilk 14 gün ayrı odalarda tutuluyor.

Öte yandan 65 yaş üstü sokakta kalan ve memleketlerine dönüş yapamayan vatandaşlar için İzmit Vinsan Bölgesi'ndeki 33 yatak kapasiteli bina da hizmete sunuldu.

Koronavirüs salgını başladıktan sonra barınma merkezinde bugüne kadar toplam 140 vatandaşa hizmet verdi.

Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin toplu ulaşım araçlarıyla hastaneler ve taksi durakları ile kent genelindeki dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KYK yurtlarında kalan misafirlerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra gözetim süresi dolanlardan yaklaşık 500'ünün evlerine nakilleri sağlanıyor.

Ekipler, ayrıca kentin işlek caddeleri, pazar alanları, toplu taşıma araçları ve ortak kullanım bölgelerinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor, kent merkezindeki yaya geçitlerine "hayat eve sığar" ve "sağlık için evde kal" uyarılarını yazarak vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunuyor.

Öğretmenler sağlık çalışanları için yüz koruyucu maske üretiyor

Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Becerikli Kaşifler Tasarım Beceri Atölyesi'nde, "Bilişim Sohbetleri" ekibindeki öğretmenlerin maddi desteğiyle sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üretiliyor.

Atölyenin koordinatörü bilişim ve teknoloji öğretmeni Sadık Pehlivan ve Ferizli Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Aşçı öncülüğünde üretilen siperlikli maskeler sağlık çalışanlarına ulaştırıldı.

İmkanlar çerçevesinde ilk etapta 700 kadar siperlik maske üreten gönüllü öğretmenler, kentteki tüm sağlık çalışanlarının ihtiyaçlar karşılanana kadar üretime devam edeceklerini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, eğitim camiasının koronavirüs salgını ilk ortaya çıktığı andan itibaren her anlamda sağlık çalışanlarının yanında yer aldığını kaydetti.

KOSGEB desteğiyle iş yeri sahibi olan çiftten sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde KOSGEB desteğiyle hediyelik eşya dükkanı açan çift, koronavirüs salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarının kullanması için siperlikli maske üretiyor.

Mine ve Murat Koç çifti, kendi imkanlarıyla siperlikli maske üreterek, fedakarca çalışan sağlık personeline destek olmak istiyor.

Mine Koç, zor zamanlarında devletin KOSGEB hibe destek kredisiyle iş yeri sahibi olduklarını, ülkenin bu zor sürecinde sıranın kendilerinde olduğunu söyledi.

Siperlikli maskeleri Sakarya'da hastanelere dağıtmak istediklerini aktaran Koç, "Şu ana kadar 150 siperlikli maskeyi sağlık çalışanlarımıza gönderdik. Sabah akşam eşimle çalışarak üretime ara vermeden devam ediyoruz." dedi.

Bolu

Bolu'da, İl Pandemi Kurulunun önerileri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında kentin en işlek caddelerinin giriş ve çıkışlarında kontroller devam ediyor.

Ekipler, vatandaşları önemli ve acil işleri olmadığı sürece caddeye girmemesi konusunda uyarırken, işlerini yaparken maske ve eldiven takmalarını tavsiye ediyor.

İl merkezinden ilçelere ve köylere gidişler de sürekli kontrol altında tutulurken, Bolu'nun diğer illerle bağlantısını sağlayan D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'ndan kent merkezine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında da durdurulan araçlarda sürücülerin ve yolcuların ateşini ölçülüyor.

Bolu Belediyesi ekipleri de mobil hizmet aracıyla mahallelerde vatandaşların bazı işlemlerini buradan yapabilmesine imkan sağlıyor.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bolu'daki tüm sağlık çalışanları ve vatandaşlar için 7/24 psikososyal destek hatlarının hizmete girdiğini bildirdi.

Demirkol, Karacasu beldesinde bulunan Fizik Tedavi Hastanesinin, Bolu'da tanı konulmuş ve tedavisi tamamlanmış vatandaşların yakın takibi ve çevresine bulaş riskini en aza indirmek için izolasyon hastanesi/oteli olarak hizmet vermeye başladığını kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Demirkol, 7/24 esaslı filiasyon (temas) takip timlerinin sayısının 40'a çıkartıldığını aktararak, "Evde sağlık timlerimizin sayısı, 20 yaş altı vatandaşlarımıza etkin ve hızlı sağlık hizmeti verebilmek için sayıca artırılmıştır. PCR laboratuvarımızda 24 saatlik çalışma düzenine geçilmiş ve test sayımız günlük 150'ye ulaşmıştır. Hastanelerimizde, muayene için gelen tüm hasta ve refakatçilerimize maske verilmektedir. Sağlık çalışanları için tahsis edilen misafirhane ve yurt hizmetlerimiz, serbest eczacı, aile hekimliği çalışanları, internler ve özel hastane çalışanları dahil tüm sağlık çalışanları olarak genişletilmiştir." ifadelerini kullandı.

Seben'de imece usulü maske üretimi

Seben Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Seben Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu iş birliğiyle ilçe halkına dağıtılmak üzere 15 bin maske üretimine başlandı.

Belediye tarafından ilçe sakinleri telefonla aranarak, maske dikip dikemeyecekleri soruldu.

Çok sayıda ilçe sakini kendilerine yapılan teklifi kabul ederek ev ve iş yerlerinde maske dikmeye başladı.

Dikimi tamamlanan maskeler, sterilize edildikten sonra ilçe sakinlerinin kullanımına sunulacak.

Öte yandan, Seben Belediye Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi 70 aileye gıda paketleri ulaştırıldı.

Düzce

Düzce Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin en işlek caddesi olan İstanbul Caddesi'ni araç trafiğine kapatırken yaya trafiğine de kısıtlama getirdi.

Caddenin, Düzce Belediyesi'nden Anıtpark Meydanı'na kadar olan bölümü araç trafiğine kapatıldı. Caddeye çıkan tüm sokaklara polis ekipleri tarafından bariyer yerleştirildi.

Caddeyi kullanmak isteyen araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi. Yayalara ise caddeyi kullanma gerekçeleri sorularak izin verdi.

Ekipler ayrıca caddeyi kullanmak isteyen vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı. Caddede ring halindeki polis aracı, belirli aralıklarla anonslar yaparak vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda ikaz etti.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer de çalışmayı yerinde takip etti.

Ticaret İl Müdürlüğünce haksız ticari uygulamaların önüne geçmek maksadıyla il ve ilçelerde denetimlere devam ediliyor.

Ekipler, eczaneler, medikaller, marketler ve gıda sektöründe olmak üzere satışa sunulan ürünlerin etiketleri ile alış satış fiyatlarının kontrolünü yapıyor.

Denetimlerde, esnafın hijyen kurallarına uyduğu ve koruyucu önlemleri aldığı görüldüğü belirtildi.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçerek, il genelinde belirlenen noktalara düzenli mama ve su desteği sağlıyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgını sebebiyle besin bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için kentin çeşitli bölgelerine kuru mama bıraktı.

Beslenmekte güçlük yaşayan sokak hayvanları için besleme noktalarına rutin yem ve mama takviyesine devam edilecek.

Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçeler arası geçişlerin sınırlandırılmasının ardından Ereğli ilçesinde, kentin giriş ve çıkışında polis ve bekçi ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturuldu.

Dubalarla yolu kapatan ve belirli istisnalar dışında şehre araç giriş ve çıkışına müsaade etmeyen ekipler, vatandaşların kimlik kontrolünü yapıyor.

Karabük

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Karabük'te alınan tedbirleri görüşmek üzere Vali Fuat Gürel başkanlığında kaymakamlar ve belediye başkanlarının katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Gürel, toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 ile mücadeleyi birlik beraberlik içerisinde her kurumun ve her ferdin üzerine düşeni yapmasıyla başarabileceklerini söyledi.

İlde kendilerinin, ilçelerde kaymakamların ve belediye başkanlarının el ele vererek çalıştıklarını belirten Gürel, "Diğer kurumları harekete geçirip yapılması gereken tedbirleri planlayıp vatandaşın bu kurallara uymasını sağlayabilirsek kısa sürede bu illetten kurtulacağız." dedi.

Gürel, özellikle il dışından köylere çok fazla kişinin geldiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Onların evlerinde 14 gün karantina kurallarına uygun şekilde kendilerini izole etmeleri hayati önem taşımaktadır. Bu insanları kolluk kuvvetlerimiz yakinen takip etsin. Ayrıca vatandaşlarımızın, kurumlarımız tarafından yapılan öneri ve uyarıları dikkate almaları hususunda gerekli hassasiyeti göstermeleri çok önemli.

Toplantı, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'nın Karabük'te bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA