Doğu Karadeniz turizmcileri yılın ikinci yarısından umutlu

HAKAN BURAK ALTUNÖZ/GAZİ NOGAY - Yaylalarının yanı sıra sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleriyle de Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Doğu Karadeniz'de turizmciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede başlatılan kademeli normalleşme süreciyle turizmde...

HAKAN BURAK ALTUNÖZ/GAZİ NOGAY - Yaylalarının yanı sıra sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleriyle de Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Doğu Karadeniz'de turizmciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede başlatılan kademeli normalleşme süreciyle turizmde hareketlilik yaşanmasını bekliyor.

Yeşil ve mavinin bir arada bulunduğu, kendine has kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken Doğu Karadeniz, Kovid-19 salgını sürecinde kalabalıktan ve günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenlerin kısa tatil güzergahları arasında yer alıyor.

Trabzon, Rize, Artvin ve ilçelerindeki doğal güzellikler, yerli ve yabancı ziyaretçilere her mevsim farklı alternatifler sunuyor.

Yaylada konaklamanın yanı sıra doğa yürüyüşleri ve atv motor ile safari yapma imkanı bulan turistler, farklı endemik bitkiler ve bol oksijenle farklı bir tatil yaşıyor.

Salgın nedeniyle 2020 yılı ile bu yılın ilk yarısını sessiz geçiren bölgedeki turizmciler, haziran itibarıyla başlayan kademeli normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazır.

Yerli ve yabancı konuklara, tarihi, kültürel ve doğal güzellikler ile birbirinden farklı tur aktivitelerini sunan sektör temsilcileri, vaka sayılarının düşmeye devam ettiği süreçte kapılarını konuklarına açacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Vaka sayılarının düşmesi ve aşılama oranının artması umutları yükseltti

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, AA muhabirine, salgın sürecinden büyük ölçüde etkilendiklerini, kayıpların telafisi için bu yılki turizm sezonundan umutlu olduklarını söyledi.

Haziranın ortalarından itibaren uçuşların başlamasıyla bölgede hareketlilik beklediklerini ifade eden Kantarcı, özellikle yurt dışından uçuşlarda haziran ortası gibi ciddi bir artış umduklarını aktardı.

Salgınla mücadele çalışmalarının önemine değinen Kantarcı, "Vaka sayılarının hızlı bir şekilde düşüyor, aşılama rakamlarının artıyor ve turizm sektörü çalışanları olarak bizlerin de aşılanıyor olması olumlu katkı yapacaktır. Turizm sektörü çalışanlarını aşılanma önceliğine almalarından dolayı da Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür ederiz." dedi.

Kantarcı, bölgedeki turizm sektörü çalışanlarının ciddi oranda aşılandığına işaret ederek, "Güvenli Turizm Sertifikası ile geçen yıl birkaç adım öne geçmiş olan ülkemizin, bu sene de aşılama oranlarının yüksekliğiyle geçmiş aylardaki kayıplarımızı telafi konusunda ciddi bir koz olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Orta Doğu pazarından ciddi bir ilgi bekliyoruz"

Orta Doğu pazarından ciddi bir ilgi beklediklerini anlatan Kantarcı, bölgenin hazır olduğunu, seyahat acenteleri, taşıma firmaları, restoranların bu alanda hem tecrübeli hem de yeteri kadar personele ve donanıma sahip olduklarını vurguladı.

Kantarcı, "Bizlere, 'Bu sene bir anda hareketlilik başlarsa hazırlık var mı?' diye soranlar oluyor. Biz fazlasıyla hazırız, tek eksik olan turist. Turisti bekliyoruz. Sorunsuz bir şekilde hizmet vermek ve geçmiş dönemdeki kayıplarımızı mümkün olduğunca minimize etmek, ülke ekonomisine de katkı vermek için hazır bekliyoruz." diye konuştu.

Trabzon'a 2019'da 600 binden fazla turist geldiğini, 2020 yılında ise bu rakamın 80 binlere düştüğünü belirten Kantarcı, bu yıl sonuna kadar Trabzon'da 150 bin turist beklentisinde olduklarını, bölge olarak da bu rakamın 3 katına ulaşacağını ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

"Haziranın 18'inden sonra beklentilerimiz var"

Trabzon Otelciler Birliği Derneği Başkanı Sümerya Demirci de salgın dolayısıyla zor bir süreç yaşadıklarını ancak aşılanma oranlarının artmasıyla bu süreci hızlı bir şekilde geride bırakmak istediklerini dile getirdi.

Bölgedeki otellerin misafirlerini ağırlamak için hazır durumda olduğunu ifade eden Demirci, "Karadeniz turizm camiasının şu an için en büyük beklentisi sınırların açılması, çünkü misafirlerimizin çoğu Orta Doğu'dan. Özellikle Suudi pazarı bizim için çok değerli. Haziranın 18'inden sonra beklentilerimiz var. Bir hareketlilik olacağını, uçuşların artacağını düşünüyoruz. Orta Doğu misafir portföyünün 2019 rakamlarının en az yüzde 60'ı gibi bir oran bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Demirci, restorasyon çalışmaları süren Sümela Manastırı'nın da en kısa sürede ziyarete açılmasını beklediklerini kaydederek, "İnanç turizmine de ihtiyacımız var. Bu nedenle Sümela'nın hızlı bir şekilde açılmasını bekliyoruz. Bununla birlikte belki Avrupa pazarına da açılabiliriz." diye konuştu.

"Haziran ayından beklentimiz yüksek"

Trabzon'un Tonya ilçesindeki bir otelin genel müdürü Necati Ataman ise salgın sürecinde yaşadıkları sıkıntılara rağmen gelecek günlerden umutlu olduklarını belirterek, "Haziran ayından beklentimiz yüksek." dedi.

Ataman, internet satış kanalları üzerinden rezervasyon almaya başladıklarını kaydetti.

Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin doğa turizmine giderek ilgi duymaya başladıklarına dikkati çeken Ataman, turistleri bölgeye beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay