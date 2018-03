Doğu-Bir, Stk'ları ve Kanaat Önderlerini Bir Araya Getirdi - İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, "Yakın dönemde yaşadıklarımızı düşünün, 17-25 Aralık operasyonlarını. O dönem bunun bir kumpas olduğunu ve özellikle FETÖ bağlantılı olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız haykırdı ama hep yalnız kaldı. Bu mücadeleyi 15 Temmuz'a kadar yalnız başına yürüttü. 15 Temmuz'daki işgal girişimi tüm vatandaşlarımızı uyandırdı ve Allah'a şükür ki atlattık. Ancak bu kalkışmayı atlatmamız, Türkiye'ye yönelik tehditlerin bittiğini anlamına gelmiyor." dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Birlik Platformu'nun (DOĞU-BİR), sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerini ve kanaat önderlerini bir araya getirdiği etkinlik, Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Türkmenoğlu, ziyaret ettiği Batman'da vatandaşların, "Sayın Cumhurbaşkanımız bizi terörün elinden kurtardı. Şu anda çok rahatız. Vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar yetiştirelim. Doğu ve Güneydoğu halkının bir terör örgütünün temsilcisi gibi algılanması bizi rencide ediyor." dediklerini hatırlattı.

Türkmenoğlu, şöyle devam etti:

"Ben de 'Haklısınız' dedim. Bizler şu an ülkemize sahip çıkarak, bir beka mücadelesi veriyoruz. Her ne kadar günlük hayatımızı etkilemese de sınır ötesi operasyonlar yaptı Türkiye. En yakın dönemde yaşadıklarımızı düşünün, 17-25 Aralık operasyonlarını. O dönem bunun bir kumpas olduğunu ve özellikle FETÖ bağlantılı olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız haykırdı ama hep yalnız kaldı Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu mücadeleyi 15 Temmuz'a kadar yalnız başına yürüttü. 15 Temmuz'daki işgal girişimi tüm vatandaşlarımızı uyandırdı ve Allah'a şükür ki atlattık. Ancak bu kalkışmayı atlatmamız, Türkiye'ye yönelik tehditlerin bittiğini anlamına gelmiyor. Bizi ekonomik anlamda kuşatmaya kalktılar. Türkiye şu an bunlardan etkilenmeden, her alanda yatırımlarına ve yoluna devam ediyor."

15 Temmuz'dan bu yana Türkiye'de bir iç savaş çıkartılmak istendiğini dile getiren Türkmenoğlu, Kürt ve Alevi kimliği üzerinden bir parçalanma oluşturmaya çalışıldığını ancak başarılı olunamadığını vurguladı.

Orta Doğu'da tüm dengelerin İsrail'in genişletilmesi üzerine yürütüldüğüne dikkati çeken Türkmenoğlu, "Dünyadaki egemen güç Yahudi lobisi. Büyük İsrail projesi için önlerindeki iki engel İran ve Türkiye. Mısır'da vardı, Mısır'ı hallettiler. Şu an hedef İran ve Türkiye." dedi.

Etkinliğe, AK Parti İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, DOGU-BİR Başkanı Aydoğan Ahıakın ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.