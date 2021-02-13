Doğu Anadolu'nun parlayan yıldızı Malatya belediyecilik hizmetleriyle daha da büyüyor (1)

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Doğu Anadolu Bölgesi'nin parlayan yıldızı Malatya, 2020'de bir yandan yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin etkisi diğer yandan ise salgın sürecine rağmen yapılan yatırımlar ve büyümesiyle her geçen gün dikkatleri üzerine çekiyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin parlayan yıldızı Malatya, 2020'de bir yandan yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin etkisi diğer yandan ise salgın sürecine rağmen yapılan yatırımlar ve büyümesiyle her geçen gün dikkatleri üzerine çekiyor.

Hükümetin destekleriyle gerçekleştirilen büyük projelerin yanında Büyükşehir Belediyesinin imza attığı 70'in üzerinde projeyle birlikte kentin çehresi değişiyor.

"Dünya kayısının başkenti" olan Malatya, hem sosyal hem kültürel hem ekonomik alandaki büyümesini sürdürüyor.

Kent, son zamanlarda temeli atılan Malatya Havalimanı Yeni Terminali Binası, açılışı gerçekleştirilen Kömürhan ve Tohma köprülerinin yanında hükümetin destekleriyle birlikte birçok alanda yatırıma kavuşurken Büyükşehir Belediyesi de bu hizmetlere yenilerini ekliyor.

Malatya, salgın sürecinde Belediyenin bir yandan esnaf ve vatandaşlar için verdiği destekler diğer yandan ise kentteki yatırımlarıyla ilgi çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yatırımları takip ediyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup toplantısında Malatya'yı hizmet noktasında örnek gösterdiğini anımsatarak bunun gururunu, mutluluğunu yaşadıklarını, kentteki hizmetlerinin artarak devam ettiğini söyledi.

Gerçekleştirdikleri yatırımları, çalışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yakinen takip ettiğini dile getiren Gürkan, "Cumhurbaşkanımızın övgüsüne mazhar olma sorumluluğunun bilinci içindeyiz. Bir çalışıyorsak 5 çalışmak, daha fazla çalışarak daha fazla hizmet üretmek gibi sorumluluğumuz var." dedi.

Özellikle son 2 yıl içerisinde çok ciddi yatırımlara imza attıklarını dile getiren Gürkan, "Bütçemizin en az 2-3 katı, fonlardan temin ettiğimiz kaynaklarla Malatya'mıza yatırım yapıyoruz." diye konuştu.

Yol, meydan, tören alanı, kültür eserlerinin ayağa kaldırılması, müze, yeşil alan, sanayi sitesi, lisanslı depo, Şire Pazarı ve Buğday Pazarı'nın temelinin atılması, fuar merkezi, vagon fabrikasının ayağa kaldırılması, spor salonları, gençlik ve engelli merkezleri, kentsel dönüşüm için kamulaştırma, altyapı-üstyapı çalışmaları gibi birçok çalışmaya imza attıklarını dile getiren Gürkan, bu yıl ve gelecek yıl çalışmaların daha da gözle görülür hale geleceğini kaydetti.

1800 kilometrelik asfalt yapıldı

Gerek sosyal gerek kültürel gerek hizmet belediyeciliği alanında çalışmaları sürdürdüklerini, kentin yeşil alanlarına 2-3 kat katkı sağlayacak yeni parkların ve çevre düzenlemelerinin gerçekleştirildiğini belirten Gürkan, "Malatya'nın her tarafına şantiye kurduk. 85 şantiyemizle hem yol hem su hem kanalizasyon hem asfalt çalışmalarının içerisine girdik. Saydığımız hizmetlere baktığınızda Malatya'da 10 yılların ötesinde fazla hizmetin vatandaşla tanıştığını görüyoruz." dedi.

Kentteki yol çalışmalarına da dikkati çeken Gürkan, geçen yıl 24 Ocak'taki deprem sonrasında inşa edilen konutların, kentsel dönüşümle ilgili kamulaştırması gerçekleştirilen bölgelerin ve kentteki birçok noktanın yollarının yapıldığını vurguladı.

Gürkan, "Bir dönemde 1800 kilometre asfalt yol yaparak Cumhuriyet tarihinin rekorunu Malatya kırdı." dedi.

70 başlıkta milyonlarca liralık yatırım

Bir yandan borç ödeyip diğer yandan da borçlanmadan bu kadar büyük yatırımların yapılmasının önemine işaret eden Gürkan şöyle konuştu:

"70 başlığa yakın çalışmamız var. Sadece başlıklarını saymakla bitiremiyoruz. Her bir başlık bir belediyenin bir dönemde yapacağı hizmettir. Her başlığın en az katkısı 100 milyon lira civarında. Bunların hepsini topladığınız zaman Malatya tarihiyle özdeşleşmiş hizmetler olduğu en güzel şekilde görülmüş oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği 2023-2053-2071 hedeflerine bizler de Anadolu'yu anayurt yapan bu destan şehrini hazırlamak gibi sorumluluğumuz var. Bu misyonu yüklenerek Malatya'nın mazisine layık kenti istikbale hazırlama sorumluluğumuz var. Yüzyıllara tekabül eden bir anlayışla hizmet ediyoruz.

Önümüzdeki yaz bütün hizmetlerin hepsi inkişaf ettiği, yolların açıldığı, trafik problemi çözüldüğünde, iş makineleriyle, lisanslı depomuzla, şire ve buğday pazarımızla, enerji santrallerimizle, GES, HES'lerimizle, atıklardan üretilen enerjimizle mazisine layık istikbale hazırlanan bir Belediyeyi göreceğiz. Malatya, doğunun ve Güneydoğu'nun parlayan yıldızı. İnşallah ileriki süreçte Malatya belediye hizmetlerinde ülkemizde rol model örnekler sunmaya devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı