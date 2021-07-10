Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sağanak nedeniyle vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan ve Iğdır'da 32, Ağrı'da 30, Erzurum'da 26, Kars'ta 24, Ardahan'da 21 derece olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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