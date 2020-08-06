Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin sıkı denetim Tunceli'de, İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili denetim gerçekleştirildi.

Tunceli'de, İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili denetim gerçekleştirildi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı, İl Sağlık Müdür Vekili Çağdaş Özdemir, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeynel Açıkgöz ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice kent merkezinde Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim yaptı.

Vatandaşlara maske dağıtan ve uyarılarda bulunan Vali Özkan, salgının önüne geçmek ve vatandaşların sağlığını korumak için herkesin açıklanan 14 kurala uyması gerektiğini belirtti.

Vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı yapan Özkan, "Hep 'Bana bir şey olmaz' diyoruz ama inanın hastanede hep bunlar yatıyor. İkincisi de ne oluyorsa da bana bir şey olmaz diyenlerin yüzünden oluyor ve diğerlerine de bulaştırıyor." dedi.

Kaynak: AA