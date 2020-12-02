Kar yağışı ve soğuk hava

Camları battaniye ile kapalı araçlar ve araçların camlarındaki buzlanmalar Buz tutmuş arazide otlayan koyunlar - Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava Kars'ta gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.