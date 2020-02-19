Doğu Anadolu'da 4 ilde 238 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

19.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:54

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, olumsuz hava şartları nedeniyle 238 yerleşim biriminin yolu kapandı.



Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerde kar ve tipiden dolayı 96 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Son yılların en çetin kışının yaşandığı Van'da, ilçe belediyeleriyle iş birliği halinde karla mücadele çalışması yürütülüyor. Kent merkezindeki kaldırımları ve yolları temizleyen ekipler, biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Hakkari

Hakkari'de kar, tipi ve çığ nedeniyle 29 köy ile 84 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Önceki gün kapanan 262 yerleşim birimi yolundan 149'unu açan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, diğer yolların da açılması için çaba gösteriyor.

Kar kalınlığının bazı kesimlerde 4 metreye ulaştığı kentte, belediye ekipleri çarşı merkezi, ara sokaklar ve mahalle yollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal kesimlerde çileye dönüşen kar, çocukların yüzünü güldürüyor. Gazi Mahallesi yolunu piste dönüştüren çocuklar, kızaklarla kayarak eğlenceli zaman geçiriyor.

Çukurca ilçesinde aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle tek katlı evler ve araçlar adeta kara gömüldü. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği ilçede vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünü temizledi, belediye ekipleri de yollarda biriken karı kamyonlarla ilçe dışına taşıdı.

Çukurca'ya bağlı Çığlı köyü yakınında çığ düşmesi sonucu kapan Hakkari-Şırnak kara yolu, Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

Bitlis/Muş

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, Bitlis'te etkili olan kardan dolayı 15 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığını söyledi. Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Karayolları ve belediye ekipleri, kent merkezinde kar temizleme çalışması yürüttü.

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, il genelinde kardan kapanan 14 köy yolunun açılması için çalışma yaptıklarını anlattı.

Kaynak: AA