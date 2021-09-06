Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğrenciler ders başı yaptı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Kovid-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda yüz yüze eğitime başlandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Kovid-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda yüz yüze eğitime başlandı.

Erzurum'da, yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, öğretmenleri tarafından okulların girişinde karşılandı.

Yüz yüze eğitim öncesinde kentteki tüm okullar dezenfekte edilerek gerekli düzenlemeler yapıldı.

Kovid-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda haftada 5 gün sürecek yüz yüze eğitime başlandı.

Aileleriyle okulun bahçesinde toplanan öğrenciler, arkadaşlarıyla bir süre sohbet ettikten sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Daha sonra öğretmenler eşliğinde sınıflarına alınan öğrenciler, uzun zaman sonra tekrar okula başlamanın heyecanını yaşadı.

Tunceli

Tunceli'de de 1073 öğretmen ve 9399 öğrenci yüz yüze eğitime başladı.

Sabah erken saatlerde okullarına gelen öğrenciler, haftalardır görmedikleri öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla sohbet etti.

Okul bahçelerinde düzenlenen törenlerin ardından öğrenciler, Kovid-19 tedbirlerine göre sınıflara alındı.

Maske kontrolü yapılan ve öğretmenleri eşliğinde tek sıra halinde sınıflara giren öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi.

Ardahan

Ardahan'da da yeni dönem dolayısıyla Vali Hüseyin Öner, kent merkezindeki 23 Şubat İlkokulundaki birinci sınıfları ziyaret etti.

Öğrencilere başarılar dileyen Öner, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitim ve öğretime başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Çocuklar ile ilk gün heyecanını yaşamak istediklerini belirten Öner, "Özlemiştik okulları. Dolayısıyla mutluyuz. Yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey tutmaz. Fiziki olarak son derece iyi durumdayız. İnşallah kurallara uyulursa eğitime ara verilmez. Çocuklarımız bu ülkenin en önemli değeri. Onları her anlamda iyi yetiştirmek gayretindeyiz." diye konuştu.

Vali Öner, Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ile ziyaret ettiği sınıflarda çocuklara çikolata dağıttı.

Kars

Kars'ta da uzun süredir okuldan uzak kalan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, burada öğretmenleri tarafından Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirildikten sonra sınıflarına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, gazetecilere, öğrencilerine yeniden kavuşmanın sevincini yaşadıklarını anlattı.

Okullarda öğrencileri yeniden görmenin güzel olduğunu ifade eden Acay, "Yaklaşık bir buçuk yıldır zaman zaman yüz yüze, zaman zaman uzaktan eğitimler oldu. Şu an ilimizde 584 okulumuzda 62 bin öğrenciyle 4 bine yakın öğretmenle eğitim öğretime başladık. Tüm okullarımızda da maske dezenfektan gibi tüm tedarikler yapıldı, umarım öğrenciler için güzel bir yıl olur." dedi.

Velilerden Bahattin Daşdelen, öğrenciler kadar kendilerinin de heyecanlı olduğunu söyledi.

Yüz yüze eğitimin aksamadan devam etmesini temenni ettiklerini vurgulayan Daşdelen, "Dün çocuğum heyecandan uyumadı haliyle bizde de heyecan vardı. Uzun bir aradan sonra yeniden yüz yüze eğitim başladı, çocuklar için de en iyisi bu. İnşallah virüs biter ve eğitim hep yüz yüze devam eder." diye konuştu.

Bölgedeki Iğdır, Ağrı ve Erzincan'da da yüz yüze eğitim başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu