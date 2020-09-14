Doğu Akdeniz: Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Meis'te CNN'e konuştu, 'Barış için savaşa...
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Doğu Akdeniz: Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Meis'te CNN'e konuştu, 'Barış için savaşa...

Katerina Sakellaropulu, ülkesinin Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alma, donanmaya dört yeni fırkateyn katma ve 15 yeni askerle silahlı kuvvetleri güçlendirme kararı için "Eğer barış istiyorsanız, her zaman savaşa daha iyi hazırlıklı olmalısınız" dedi.

Doğu Akdeniz: Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Meis'te CNN'e konuştu, 'Barış için savaşa...
14.09.2020 13:02 | Son Güncelleme: 14.09.2020 13:05

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, ülkesinin Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alma, donanmaya dört yeni fırkateyn katma ve 15 yeni askerle silahlı kuvvetleri güçlendirme kararı için "Eğer barış istiyorsanız, her zaman savaşa daha iyi hazırlıklı olmalısınız" dedi.

Meis'in Yunanistan'ın parçası olmasının 77'nci yıl dönümü törenleri için gittiği adada CNN'e konuşan Sakellaropulu, "Krizin yaşandığı bir zamanda, Türkiye'nin yanı başındaki bir adaya ziyaretiniz kışkırtıcı bir mesaj değil mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bir Yunan Cumhurbaşkanı'nın barışçıl bir ziyareti asla provokatif olamaz. Hassas zamanlardan geçiyoruz. Biz diyalogdan yanayız. Yunanistan diyaloğu desteklediğini kanıtlamıştır. Ama tehdit altında bir diyaloğu değil."

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumartesi günü Selanik'te Fransa'dan alacakları Rafale tipi savaş uçaklarıyla Mirage uçaklarının yerine yeni bir filo kuracaklarını alıma ilişkin anlaşmanın önümüzdeki aylarda imzalanacağını açıklamıştı.

Miçotakis ayrıca, 10 yıl içinde 10 milyor euroluk savunma harcaması yapacaklarını söylemişti.





'Sadece Türkiye'ye mesaj göndermek için değil'

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu bu açıklamalar için "Hükümet bu adımların atılması gerektiğine karar verdi" dedi.

Katerina Sakellaropulu CNN muhabirinin "Türkiye'ye mesaj göndermek için mi?" sorusunu "Sadece Türkiye'ye mesaj göndermek için değil. Barış istiyorsanız daima savaşa daha hazırlıklı olmalısınız" diye yanıtladı.

Sakellaropulu, Oruç Reis gemisinin geri çekildiğini anımsatan muhabirin "Gaz rezervleri konusundaki gerginlik bitti mi, azalıyor mu? " sorusu ise şöyle cevapladı:

"Ben o kadar pozitif değilim. Yunanistan, Kıbrıs ve tüm Akdeniz küçük adımlarla hareket edecek. Akdeniz'de herkesin; sadece Yunanistan'ın ve Türkiye'nin değil Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun da istikrara ihtiyacı var."

BBC
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