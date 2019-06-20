Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama geriliminde Türkiye'den yeni adım: Yavuz sondaj gemisi yola çıktı

Türkiye, Doğu Akdeniz'de doğal gaz arayacak 2. sondaj gemisini bölgeye yolladı. 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz perşembe günü Kocaeli'den Akdeniz'e doğru yola çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sondaj gemisinin çalışmaları hakkında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Magosa Körfezi'nde bulunan Karpaz-1 kuyumuzda üç bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak olan Yavuz, buradaki çalışmalarını yaklaşık 3 ayda tamamlayacak." açıklamasında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle