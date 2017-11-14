Doğu Akdeniz Afet ve Acil Durum Tatbikatı (2)

Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda düzenlenen Doğu Akdeniz-17 tatbikatının afet ve acil durum harekatı bölümünde senaryo gereği yaşanan deprem sonrası göçük altında kalan ve denizde boğulan vatandaşların kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi.



Türkiye'nin ev sahipliğinde Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Doğu Akdeniz-17 afet ve acil durum tatbikatı devam ediyor. Tatbikatta senaryo gereği yaşanan deprem sonrası göçük altında kalan vatandaşların kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi.



Tatbikatta Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin yanı sıra sivil unsurlar UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri de yer aldı. Tatbikatta dinleme, kırma ve kurtarma timleri görev alırken, tatbikatı Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Harp Filo Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem ve Güney Deniz Saha Komutanı Aydın Şirin de izledi. Deprem sonrası yaşanan göçük senaryosunun ardından denizde bozulan bir vatandaşın cesedi JAK ekiplerince teknik cihazların kullanımı ile su yüzüne çıkarıldı. - MUĞLA