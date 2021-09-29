KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Doğlar Konağı DPÜ Tömer İçin Açıldı Kütahya İl Özel İdaresi tarafından üniversitemize tahsis edilen ve Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (DPÜ TÖMER) tarafından kullanılacak olan tarihi Doğlar Konağı'nda açılış töreni düzenlendi.

DPÜ Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezimizin kullanacağı Doğlar Konağı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip olan ve Doğlar ailesine ait Kütahya'nın tarihi konaklarından Doğlar Konağı'nda düzenlenen törene Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya İdare Mahkemesi Başkanı Ferid Cengiz, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Kütahya İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Murat Kırbaç, Rektör yardımcılarımız Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Atilla Batur, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, öğrencilerimiz ve davetliler katıldı.

Üniversitemize gelen uluslararası öğrencilerin Türkçe öğrenmesi ve kültürümüzü tanıması amacıyla kullanılacak konakta Türkçe konuşma ve dinleme derslerinin yanı sıra öğrencilerimize bağlama, gitar, keman, piyano ve bateri kursları da verilecek. Yaklaşık 1000 öğrencinin yararlanacağı kurslarda ayrıca Kütahya Kültür Sanat Derneği ile yürütülen ortak çalışmada bez bebek, keçe, çini, sulu boya, ebru, kalem işi ve hat sanatları için de kurslar düzenlenecek. Kütahyalı sanatçılar tarafından verilecek kurslarda geleneksel sanatlarımızın öğretimi yanında uluslararası öğrencilerin kendi ülkelerine ait yöresel çalışmalar da yapması hedefleniyor.

PROF. DR. UYSAL: MİLLETİMİZİN MEDENİYETİNE VE KÜLTÜRÜNE HİZMET İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Törende konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya'da 6 bin uluslararası öğrencinin üniversite öğrenimi göreceğini ifade ederek şunları söyledi:

2 bin olan uluslararası öğrenci sayımız bu yıl 6 bine yükseldi. Her biri kendi ülkesinde en seçkin ve zeki öğrenciler olan uluslararası öğrencilerimiz üniversitelerimize sınavla alınıyor ve burada kendi imkanlarıyla okuyorlar. Bu tarihi konakta milletimizin medeniyetine ve kültürüne hizmet için çalışacağız. Sayın Valimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

VALİ ÇELİK: ÖĞRENCİLERİMİZ GERMİYAN SOKAĞI'NA CANLILIK KATACAK

Rektörümüzün ardından katılımcılara hitap eden Vali Ali Çelik ise restore edilerek geleceğe taşınan tarihi konaklara fonksiyon tanımlanmasının önemine dikkat çekerek "Uluslararası öğrencilerimizin tarihi Germiyan Sokağı ile bütünleşmesi, hemhal olması ve buraya katacağı canlılık şehrimiz için çok önemli. Restore edilerek günümüze kazandırılan tarihi konağımızın eğitimin bir parçası olması ayrıca mutluluk verici. Tarihi konaklarımızın her birine ayrı bir fonksiyon tanımlamak hem kültürel zenginliğimizin geliştirilmesine hem de şehrimizin tanıtımına katkı sunar" dedi.

Uluslararası öğrencilerin birer kültür elçisi olduğunun altını çizen Vali Çelik, "Burası emin bir coğrafya. Öğrencilerimiz, 400 yıl Anadolu Beylerbeyliği'nin merkezi olmuş; 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla insanı merkezine koymuş; ırk, dil ve din ayrımı gözetmemiş ecdadımızın torunlarının şehrinde sevgiyle ağırlanacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi Vali Ali Çelik, Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İdare Mahkemesi Başkanı Ferid Cengiz, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, KSBÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Duygu Perçin Renders ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak tarafından kesildi.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 29 Eylül 2021, Çarşamba/ 84 defa okundu.

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