Döğer'de 2. Yunus Emre'yi anma etkinliği

16.09.2019 16:26

Döğer Yunus Emre İlim ve Kültür Derneği tarafından 2. Yunus Emre'yi anma etkinliği düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen Emre Gölü kenarındaki etkinliğe, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İhsaniye Kaymakam Vekili Mehmet Boztepe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel, Yaylabağı Belediye Başkanı Niyazi Akgedik, AK Parti İhsaniye İlçe Başkanı Halim Sağ ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dernek Başkanı İrfan Seçen, programda yaptığı konuşmada, Yunus Emre Tekkesinin Başbakanlık Osmanlı arşivlerinde Fatih Sultan Mehmet tarafından berat aldığını söyledi.

Tekkenin 14. yüzyıl beylikler dönemi ile erken Osmanlı dönemi mimarisine sahip olduğunu dile getiren Seçen, şöyle konuştu:

"Yunus Emre tekkesi içerisinde yapılan arkeolojik kazılarda, M.S. 1 ve 2 yüzyıla ait, kalıntılara da rastlanmıştır. Tekkenin girişine, Osmanlı döneminde 'Mülk Allah'ındır' yazısı nakşedilmiştir. İç kısmında ise Bizans dönemine ait devşirme kolonlar ile yine Osmanlı döneminde rastlanan lale motifleri vardır. Derneğimizin girişimleriyle Yunus Emre tekkemiz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaremizin destekleriyle turizme kazandırılmıştır. İnşallah, çalışmalarız yine devam edecektir."

-"Turizmde önemli bir noktaya gelecek"

Özkaya da, Yunus Emre'nin Türk-İslam tarihin en önemli gönül insanlarından biri olduğunu söyledi.

Yunus Emre'nin yaklaşık 600 yıl önce temiz bir Türkçe ile yazdığı divanı ve şiirlerinin bugün bile insanların rahatlıkla anladığını aktaran Özkaya, şunları kaydetti:

"İnsanların büyüklüğü, ortaya koyduğu eserler ve onun tarih boyunca anılmasıyla ortaya çıkıyor. Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli, bu coğrafyanın olduğu kadar bütün dünyanın ortak mirasıdır. Bugün bile en çok ihtiyaç duyduğumuz, Yunus Emre'nin şiirlerinde bahsettiği kardeşlik, Allah aşkı, peygamber aşkı, vatana ve millete bağlılık, terbiye, edep, ilim, irfan, ahlak ve güzel davranışlardır. İşte bunları yaşatmak için bunları gelecek nesillere aktarmak çok önemli. Döğer'de kurulan bu derneğimiz sayesinde burası turizmde önemli bir noktaya gelecektir."

Konuşmaların ardından etkinlikler, Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran takımının konseri ve semazen gösterileriyle sona erdi.

Kaynak: AA