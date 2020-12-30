Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman, saat kaçta? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı izle!

TV8'in sevilen dizisi, İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerinde yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir bu hafta 26. bölümüyle ekranlarda olacak. Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte 30 Aralık Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı!

TV8'in sevilen dizisi, Doğduğun Ev Kaderindir, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 25 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Seray Şahiner, Defne Gürsoy ve Doruk Erengül'ün birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisidir. Geçen hafta Doğduğun Ev Kaderindir 25. bölümü ekrana geldi. Dizinin sevenleri 26. bölümü heyecanla bekliyor. Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Doğduğun Ev Kaderindir son fragmanı!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 26. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Mehdi'nin hapis girmesiyle ailesi yıkılıyor. Zeynep'e olan aşkı başına bela açan Mehdi, 26. bölümde parmaklıklar ardında seyircilerin karşısına çıkıyor. Zeynep ise patronuyla bu bölüm daha da yakınlaşıyor gibi görünüyor! İzleyicilerin merak ve heyecanla beklediği Doğduğun Ev Kaderindir 26. bölümü 30 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da TV8 ekranlarında olacak!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 26. BÖLÜM FRAGMANI

Heyecanla izlenen 25. bölümün ardından seyirciler 26. bölümü de merakla bekliyor. Mehdi ve ailesi onun hapse girmesiyle yıkılırken Zeynep yeni bir aşka mı yelken açıyor?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!