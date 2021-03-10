Doğduğun Ev Kaderindir hangi kitaptan uyarlama? Doğduğun Ev Kaderindir konusu ve oyuncuları kimler!

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 25 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Seray Şahiner, Defne Gürsoy ve Doruk Erengül'ün birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi Doğduğun Ev Kaderindir hangi kitaptan uyarlama? Doğduğun Ev Kaderindir konusu ve oyuncuları kimler! İşte detaylar haberimizde…

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Doğduğun Ev Kaderindir, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 25 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Seray Şahiner, Defne Gürsoy ve Doruk Erengül'ün birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı eserinden uyarlanmıştır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR GERÇEK HİKAYESİ NEDİR?

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep'in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.

Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz. Mehdi'nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.

Zeynep'in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk'tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi'ye yaklaştırmaktadır. Artık öz annesinin fedakarlıklarının karşılığını ödeme vakti gelmiştir. Zeynep bir kez daha hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu anlayacak, kaderi onu yeniden doğduğu eve sürükleyecektir. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.

Zeynep'in okulundan birinci olarak mezun olmasının ve Mehdi ile evlenmesinin ardından mutlu günleri kısa sürecektir. Zeynep'in genç, başarılı, yakışıklı bir avukatın şirketinde işe başlaması ve geç saatlere kadar çalışması Mehdi'nin kıskançlık krizi yaşamasına neden olacaktır. Mehdi içine girdiği bu duygu durumu karşısında akıllıca düşünememektedir. Birgün Zeynep'in işe gitmemesini engellemek için kapıyı kilitler. Ancak Zeynep kapıyı kırar. Mehdi'nin gözündeki öfkeyi görür ve anında boşanma kararı alır. Her ne kadar aşık olsa da Zeynep ve Mehdi boşanır. İkilinin boşanması, sorun yaşamalarını engellemez. Mehdi Zeynep'in etrafında olmaya, onu takip etmeye devam eder. Zeynep uzaklaştırma kararı alsa da Mehdi, Zeynep'i bulur ve kaçırır. Hikayede neler yaşanacağı önümüzdeki bölümlerde belli olacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, İstanbul Balat'ta çekilmektedir. Dizinin çekimleri İstanbul Fatih ilçesinde Balat semtinde yapılmaktadır. Çoğu sahne Balat'ta çekilmiştir. Fakat Balat dışında Şişli, Beşiktaş gibi yerlerde de dizinin çekimleri yapılmaktadır. Bunlara ek olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Üsküdar açıklarındaki balıkçılarda, Üsküdar'dan sahile doğru giderken bir çok mekanda da çekimleri yapılmaktadır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI KİMLERDİR?

Demet Özdemir : Zeynep

İbrahim Çelikkol : Mehdi

Zuhal Gencer : Sakine

Senan Kara : Nermin

Nail Kırmızıgül : Ekrem

Elif Sönmez : Cemile

Hülya Duyar : Sultan

Mehmet Korhan Fırat : Celal

Fatih Koyunoğlu : Nuh

Nurşim Demir : Zeliha

Naz Göktan : Emine

Kazım Sinan Demirer : Bayram

Kayra Zabcı : Yasemin

Helin Kandemir : Kibrit/ Dilara

Emir Talha : Ali

Alp Akar : Remzi

Ali Oğuz Şenol : Tolga

Engin Öztürk : Barış

Hakan Salınmış : Dayı