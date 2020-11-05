Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin çalışanlarından duygulandıran İzmir mesajı
Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un üstlendiği Doğduğu Ev Kaderindir dizisinin set çalışanları 6,6'lık depremle sarsılan İzmir için bir video çekti. Başrol oyuncularının ön sırada olduğu videoda "Geçmiş olsun İzmir, geçmiş olsun Türkiye" ifadeleri kullanıldı.
İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6'lık deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu. Yaşanan deprem sonrası 100'den fazla vatandaş yaşamını yitirdi.
"GEÇMİŞ OLSUN İZMİR"
TV8 ekranlarının merakla beklenen dizisi Doğduğu Ev Kaderindir, dün akşam 18. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin sosyal medya hesabından da "Doğduğun Ev Kaderindir ekibi olarak canımız İzmir'de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu zor dönemde canla başla enkaz altında kalan depremzedelere ulaşmaya çalışan sağlık ve kurtarma ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun İzmir. Geçmiş olsun Türkiye" mesajını paylaşıldı.