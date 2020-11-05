Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin çalışanlarından duygulandıran İzmir mesajı

Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un üstlendiği Doğduğu Ev Kaderindir dizisinin set çalışanları 6,6'lık depremle sarsılan İzmir için bir video çekti. Başrol oyuncularının ön sırada olduğu videoda "Geçmiş olsun İzmir, geçmiş olsun Türkiye" ifadeleri kullanıldı.