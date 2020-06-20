'Doğanşar' yamaç paraşütçülerini hayran bıraktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Doğanşar' yamaç paraşütçülerini hayran bıraktı

'Doğanşar' yamaç paraşütçülerini hayran bıraktı -Doğal güzellikleri ile keşfedilmeyi bekleyen Sivas'ın Doğanşar ilçesi yamaç paraşütçülerini ağırladı, Doğanşar'da ilk kez uçuş gerçekleştiren profesyonel sporcular karşılaştıkları manzara ile adeta hayran kaldı Sivas'ta profesyonel...

20.06.2020 14:08 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:16

'Doğanşar' yamaç paraşütçülerini hayran bıraktı

-Doğal güzellikleri ile keşfedilmeyi bekleyen Sivas'ın Doğanşar ilçesi yamaç paraşütçülerini ağırladı, Doğanşar'da ilk kez uçuş gerçekleştiren profesyonel sporcular karşılaştıkları manzara ile adeta hayran kaldı

SİVAS - Sivas'ta profesyonel yamaç paraşütçüleri, Doğanşar Kaymakamlığı ve Doğanşar Belediye Başkanlığının davetlisi olarak ilk kez ilçede uçuş gerçekleştirdi.

Sivas'ın doğal güzellikleri ile dikkat çeken ilçesi Doğanşar, turizme kazandırılabilecek birçok özelliği ile keşfedilmeyi bekliyor. Sivas'ın 68 kilo metre Kuzeyindeki ilçe, Sivas'tan farklı olarak Karadeniz ikliminin özelliklerini taşıyor.

Doğanşar Kaymakamlığı ve Doğanşar Belediye Başkanlığı ilçenin sahip olduğu güzellileri tanıtabilmek için son olarak profesyonel yamaç paraşütü sporcularını ilçeye davet etti. Profesyonel sporcular ilk kez ilçede uçuş gerçekleştirdi. İlçeye 3 kilo metre mesafedeki Bakırlı tepesinden havalanan sporcular eşsiz güzelliklerin üzerinden süzülerek ilçe merkezine indi. Sporcular izledikleri manzara karşısında adeta hayran kaldı

Ekstrem sporları için elverişli

Sporcu Doğanşar'ın ekstrem sporları için elverişli olduğunu belirtip, "Doğanşar Kaymakamlığının davetlisi olarak ilk kez Doğanşar'a geldik. Buranın doğası, gerekse iklimi çok hoşumuza gitti. İlçenin iklimi Sivas'ın ikliminden çok farklı. Biraz Karadeniz iklimini andırmakta. Biz yamaç paraşütü sporcuları olarak burada uçuş gerçekleştirmek için geldik. Şunu gördük hem doğa sporları hem de ekstrem sporları açısından çok güzel bir ortam var. Çok güzel bir doğası var. Diğer spor branşlarındaki arkadaşlar için de ideal spor faaliyet alanları olduğunu gördük. Biz buraya bizi davet eden ve bu imkanları sunan Kaymakamlığımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Sporcu Sultan Uzun ise ilk kez Doğanşar'da uçtuğunu belirtip, "Doğanşar ilçesine ilk kez geliyorum ve ilk kez yamaç paraşütüyle bu ilçede uçtum. Gerçekten çok keyifli bir uçuştu. Çok güzel bir doğası var, çok güzel bir iklimi var ve bizi bu güzelliklerle tanıştıran Doğanşar Kaymakamlığına ve Doğanşar Belediyesine çok teşekkür ederim" dedi.

Hüseyin Çoşkun ise "10 yıldır yamaç paraşütü pilotuyum, Doğanşar Kaymakamlığına ve Doğanşar Belediyesinin davetiyle buraya geldik. Burada çok güzel bir uçuş gerçekleştirdik. Güzel uçuşlar yapabileceğimiz doğası ve coğrafyası var, sizleri de buraya yamaç paraşütü yapmaya bekliyorum" şeklinde konuştu.

Denemeler sürecek

Doğanşar Belediye Başkanı Halil Balık, aktivitelerin süreceğini belirtip, "Bu gün paraşüt uçuşlarımızı yaptık, paraşütçü arkadaşlarımız doğayı ve hava şartlarını gayet beğendiler. İnşallah bunun devamını yapacağız. Tüm doğa severleri, sporcuları Doğanşar'a bekliyoruz"dedi.

İlçeye davet etti

İlçe Kaymakamı Onur Aykaç tüm sporcuları ilçelerine davet edip, "Bu gün Sivas, Doğanşar'da yamaç paraşütü etkinliğinde bir aradayız. Sporcu arkadaşlarımız Sivas il merkezinden gelerek Doğanşar'da güzergah çalışmaları yaptılar. Gerek deneme uçuşlarında gerekse daha sonraki uçuşlarda Doğanşar'ımızın coğrafyasını yamaç paraşütü olarak beğendiler. Bundan sonraki süreçte spor severlerimizi, özellikle doğa sporu severlerimizi ilçemize bekliyoruz" şeklinde konuştu.

'Doğanşar' yamaç paraşütçülerini hayran bıraktı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar Haber
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Haber
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi Haber
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Haber
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi
Üçüncü kattan düşen genç kız, balkon tentesi sayesinde hayata tutundu
Üçüncü kattan düşen genç kız, balkon tentesi sayesinde hayata tutundu
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu
Son Dakika: Akhisarspor'da toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Akhisarspor'da toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Semih Özsoy Serdar Aziz Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Su Lgs Dha Zeytinburnu
Şu an buradasınız: 'Doğanşar' yamaç paraşütçülerini hayran bıraktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 14:17:23. #1.15#
title