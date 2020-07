Doğanhisar Belediye Başkanı'nı öldüren eski başkanın oğlu: Psikolojik tedavi görüyordum (2) 'BİZİ PUSUYA DÜŞÜRMÜŞ' Doğanhisar Belediyesi'nde işçi olarak çalışan ve olay sırasında öldürülen Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun yanında bulunan Ümit Kalkan, tanık olarak dinlendi.

"İhsan başkan, beni gece aradı. 'Afişler yırtılmış. Kim yapmış, niye yapmış, gidip bakalım' dedi. Başkanla birlikte gittik. Araçtan iner inmez Abdullah Koç üzerime doğru küfür ederek gelmeye başladı. Zaten kahvehanelerin ışıkları kapalı ama içeride insanlar vardı. Bu durumu fark edince 'İhsan başkan bunlar bizi pusuya düşürmüş' dedim. Abdullah Koç, 'Sizin kanınızı içeceğiz. Buradan çıkış yok.' diyerek küfürler etti. Bana saldırdılar. Başkana, 'Beni bırak git bunların niyeti iyi değil. Sen kaç' dedim. Başkan beni bırakmadı. Abdullah Koç, halkı galeyana getiriyordu. İhsan başkana saldırıp vurdu. 'Kimse dağılmasın bunların kanını içeceğiz' diyordu. Abdurrahman bize ve başkana küfür etti. Ben Abdurrahman'ın üzerine yürürken, jandarma komutanı, beni tuttu. Bu sırada Abdurrahman, başkanı bıçakladı. İlk onlar bize küfür etti. Hatta sanıklardan Osman Koç, silahını çıkarıp, mermiyi namluya verdi. Tekrar beline koydu. Abdullah Koç, İhsan Başkan, adaylığını açıkladığında, 'Seçimden sonra bu koltuğa kim oturursa, onu yaşatmam, öldürürüm' dedi."'SEÇİM SÜRECİNDE TAKİP EDİLİYORDUK' Öldürülen Öztoklu'nun şoförü ve yakın arkadaşı İsmail Fatih Şahiner de, tanık olarak ifadesinde, "İhsan Bey benim arkadaşımdı. Hem şoförüyüm, hem koruması ve arkadaşı. Olay anında yanımda değildim ama seçim süresince beraberdik. Ben onun koruması gibi yanında dolaşırdım. Olay günü Konya'da katıldığımız bir televizyon programından Doğanhisar'a yola çıktık. Başkan yolda giderken bana, 'Bir haber aldım. Beni Doğanhisar girişinde başka bir araç alacak. Sıkıntı olabilir. Sen bizim arabayla evine dön' dedi. Başkan, Doğanhisar girişinde başka bir araca binip, gitti. Bende bizim araçla evime doğru yöneldim. Giderken 4-5 araba beni takip etti. Bende bundan rahatsız oldum ve arabayı emniyetin önüne çektim. Araçlardan birinde sanık Abdurrahman Koç vardı. Hatta benim yanıma gelip başkanı sordular, benim adımı soyadımı sordular. Ben de durumu karakoldaki amire anlattım. Seçim sürecinde peşimizde bir araç oluyordu ve takip ediliyorduk" diye konuştu. 'BURAYA GİRİŞ VAR AMA ÇIKIŞ YOK'Birbaşka tanık Ahmet Akbal da, "Başkanla o gün iftara davetliydik. Başkan evine gitti. Sonra beni aradı, 'Billboardlar yırtılmış haber in var mı' diye sordu. Ben de 'duydum başkanım sonra bakarız' dedim. Ancak başkan, sonra beni yine aradı, 'Jandarmaya haber verdim, ben de oraya gidiyorum' dedi. Başkana ' Gelme başkan ortalık karışık' dedim. Başkan bir süre sonra geldi. Başkan billboarda baktığında Ümit Kalkan,küfür etmeye başladı. Sonra etrafımız kalabalıklaşmaya başladı. Ben ortalık kızışmasın diye Ümit'i uzaklaştırmaya çalıştım. Bize, 'Burası Başköy, buraya giriş var ama çıkış yok' diye bağırıyorlardı. Sonra Abdurrahman Koç'un bize doğru koştuğunu gördüm. Elinde bıçakla başkana vururken gördüm. Abdullah Koç da, İhsan başkana küfür etti, 'Senin burada ne işin var?' dedi. İhsan başkan da, 'Ben buranın belediye başkanıyım, kahvenin önüne gelemeyecek miyim' diye cevap verdi" dedi. JANDARMA KARAKOLU KOMUTANI : HER ŞEY 5 DAKİKA İÇİNDE OLDUOlaya müdahale eden jandarma karakolunun komutanı astsubay Mehmet A. da, yaşananları anlattı. Mehmet A., " Ekibimizi hazırlayıp Başköy'e gittim. Biz vardığımızda ortalık karışmıştı. Kalabalığı dağıtmaya çalıştım. Ben dağıtırken, aniden Ümit Kalkan, bir şeyler söylüyordu. Ben ona koşup ağzını kapattım. Bu sırada baktığımda Abdurrahman Koç'u İhsan başkanın üzerinde gördüm. Onu üzerinden aldım. Bıçağı ve telefondu elinden aldım" dedi. Müşteki avukatlarının 'Havaya neden ateş etmediniz?' sorusuna astsubay Mehmet A., "Havaya ateş edilince dağılacak kişiler değildi. Her şey 5 dakika içinde oldu. Biz gelince ortalık daha da karıştı" diye cevap verdi. Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesinin ardından tutuklu sanıklar Abdurrahman Koç ve babası Abdullah Koç'un tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 14 Ekim tarihine erteledi. 'BUGÜN HAYATIMIN EN ZOR DAVASINA GİRDİM' Davayı müşteki olarak katılan ve duruşma sonunda açıklama yapan öldürülen İhsan Öztoklu'nun eşi avukat Hanife Öztoklu, "Bugün hayatımın en zor davasına girdim. Yaşadığım acıyı birkaç kelimeye sığdırmam mümkün değil. Eşimin ölümü, beni ve çocuklarımı, annemi, babamı ve bütün sevenlerini yasa boğdu. Bütün hayatımız öldü. Sadece inanın bir kişi ölmedi. Çocukların hayalleri, gençlerin umutları, memleketin geleceği öldü, eşimin vefatıyla. Umarım failler hak ettiği cezayı alır. Azmettirenler de hak ettiği cezayı alır. Adalete olan inancım sonsuz. Bana destek olan yüzün üzerinde arkadaşıma sonsuz teşekkür ediyorum. Adalet tecelli edecek, er ya da geç. Buna inanıyorum"diye konuştu. TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI VERİLDİ Anne Fatma Öztoklu da, "Oğlumu suçsuz yere katlettiler. İki çocuğunu. Gencecik gelinimi perişan ettiler. İnşallah bunların cezası ağırlaştırılmış müebbet olacak. O zaman rahat edeceğiz. Benim oğlum geri gelmeyecek. Benim oğlum memleket sevdasına gitti. Memlekete hizmet etmek için gitti" dedi.

Kaynak: DHA