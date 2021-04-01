Doğan: "Mağdur olan esnaflarımızın sesi olmaya devam edeceğiz"
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Doğan: "Mağdur olan esnaflarımızın sesi olmaya devam edeceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Doğan: 'Mağdur olan esnaflarımızın sesi olmaya devam edeceğiz'

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan ve il yönetimi Erzincan merkez, belde ve ilçe ziyaretlerinde esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan ve il yönetimi Erzincan merkez, belde ve ilçe ziyaretlerinde esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Ayrıca Başkan Doğan esnafa maske de dağıttı.

CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan Başkan Yardımcıları il yönetim kurulu üyeleri ile esnaf ziyaretlerinde bulundu. İlk olarak Erzincan Tercan ilçesinde yaşanan fırtınada zarar gören aileleri İlçe başkanı Tekin Şahin ile birlikte ziyaret ederek bilgi aldı. İlçe esnafını da ziyaret eden ve maske dağıtan Doğan, pandemi sürecinde esnafın yanında ve destekçileri olmaya devam edeceklerin söyledi. Ziyaretlerinde öncelikli olarak pandemi sürecinde esnafın yaşadığı sorunları esnaf ile birlikte ele aldıklarını ve çözüm noktasında fikir alış verişinde bulunduklarını belirten CHP İl Başkanı Doğan, esnafın sorunlarını tek, tek not ederek yanında getirdiği maskeleri dağıttı.

Ziyaretler ile ilgili bilgi veren Doğan, "Erzincan merkezde, beldelerimizde ve ilçelerimizde esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Pandemi sürecinde esnafımızın ve vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları yerinde görüyoruz. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın dile getirdikleri sorunları her zaman dikkate alıyoruz. İnşallah iktidara geldiğimizde sorunların çözümü noktasında da çalışmalarımız yapıyoruz. Erzincan ilimizin, belde ve ilçelerimize gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizi sıklıkla sürdüreceğiz. Mağdur olan esnaflarımızın sesi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Geçit beldesi ve Üçkonak Mahallesi esnafını da ziyaret eden Başkan Doğan, "Esnafımızı ziyaret ettik. Çalınmadık kapı, gidilmedik yer bırakmayacağız. İnşallah dertlere derman olmayı birlikte başaracağız" diye konuştu.

Ziyaretlerde vatandaşların ve esnafın Başkan Doğan ve beraberindeki CHP heyetine olan ilgisi dikkat çekti. - ERZİNCAN

Doğan: 'Mağdur olan esnaflarımızın sesi olmaya devam edeceğiz'
Doğan: 'Mağdur olan esnaflarımızın sesi olmaya devam edeceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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