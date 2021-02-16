Doğan Cüceloğlu neden öldü? Doğan Cüceloğlu kaç yaşında vefat etti? Doğan Cüceloğlu eşi Yıldız Cüceloğlu kimdir?

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu bugün İstanbul'un Beşiktaş semtinde yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Milyonları yasa boğan bu haberden sonra Doğan Cüceloğlu neden öldü? Doğan Cüceloğlu kaç yaşında vefat etti? Doğan Cüceloğlu eşi Yıldız Cüceloğlu kimdir? merak edildi. İşte detaylar...

Doğan Cüceloğlu, kırktan fazla bilimsel makalesi yayımlanan bir psikolog ve çeşitli topluluklara bilimsel psikoloji çerçevesinde gelişim seminerleri sunan bir İletişim Psikolojisi Uzmanıdır. Çok sayıdaki kişisel gelişim kitabı bulunan Cüceloğlu, yıllarca Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını incelemiştir. Her kesimden vatandaşın sevdiği ve fikirlerine önem verdiği Doğan Cüceloğlu bugün İstanbul'un Beşiktaş semtinde yaşadığı evinde eşi tarafından ölü olarak bulundu. Bunun üzerine, Doğan Cüceloğlu neden öldü? Doğan Cüceloğlu kaç yaşında vefat etti? Doğan Cüceloğlu eşi Yıldız Cüceloğlu kimdir? merak edildi.

DOĞAN CÜCELOĞLU NEDEN ÖLDÜ? DOĞAN CÜCELOĞLU KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu Beşiktaş Akatlar'daki evinde, alışverişten dönen eşi Yıldız Cüceloğlu tarafından ölü bulundu. Doğan Cüceloğlu, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.Olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin içerisinde incelemelerde bulundu. İlk incelemelere göre Cüceloğlu'nun evde düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?

Doğan Cüceloğlu, Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve ortaokulu orada bitirmiştir. Ankara ve Kırklareli'de liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını yapmıştır.

Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi i?e Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışmış, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev almıştır.

1980-1996 yılları arasında ABD'deki Fullerton şehrinde California Eyalet Üniversitesi'nde görev yapmıştır. 1996'dan bu yana Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenlemektedir. 1990'dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlamaya özen gösteren Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar yazmıştır.

Doğan Cüceloğlu, Amerika'da doktora öğrencisiyken, kendisi gibi doktora öğrencisi olan Kaliforniya'da doğmuş büyümüş Emily ile tanıştı ve evlendi. 11 yıl süren evliliklerinde üç çocukları oldu: Ayşen, Elif ve Timur Cüceloğlu.

Doğan Cüceloğlu, son evliliğini Yıldız Cüceloğlu ile yapmıştır. Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu,İnsan ve Toplum, Kişisel Gelişim gibi alanlarda çalışmalar yapmış ve bu kategorilerde eserler yazmış bir yazardır. İşim ve Ben adlı kitabın yazarıdır. 55 yaşında olan Yıldız Hacıevliyagil İzmir'lidir. Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.