Doğal afetler İzmir'i vurmaya devam ediyor! Çeşme'de hortum, Güzelbahçe'de dolu
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Doğal afetler İzmir'i vurmaya devam ediyor! Çeşme'de hortum, Güzelbahçe'de dolu

11.02.2021 23:08 | Son Güncelleme: 11.02.2021 23:41
Doğal afetler İzmir'i vurmaya devam ediyor! Çeşme'de hortum, Güzelbahçe'de dolu

Deprem ve sel felaketleriyle art arda sarsılan İzmir'de doğal afetler yaşanmaya devam ediyor. Çeşme'nin Alaçatı ilçesinde hortum çıktığı aktarılırken, bazı evlerin çatısı uçtu, ağaç ve arabalar zarar gördü. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran 15 kişinin yaralandığını belirtti. Öte yandan Güzelbahçe'de de dolu yağışı etkili oldu.

İzmir'de son dönemlerde yaşanan doğal afetlere bir yenisi daha eklendi. Bugün depremle sarsılan İzmir'de şimdi de hortum çıktı. Çeşme'nin Alaçatı ilçesinde çıkan hortum çevredeki ağaç ve arabalara zarar verdi. Bazı vatandaşların yaralandığı aktarılırken, aydınlatma direklerinin ve bir inşaat vincinin devrildiği öğrenildi.

"BAZI EVLERİN ÇATILARI UÇTU"

Konuyla ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Paylaşımda, "Çeşme Alaçatı Port bölgesinin inşaat alanında, aşırı yağış ve fırtınayla birlikte meydana gelen hortumda, konteyner ve vinç direği devrildi, bazı evlerin çatıları ise uçtu. Yaralı vatandaşlarımız var. Ekiplerimiz olay yerinde, gereken çalışmaları yapıyor" denildi.

15 KİŞİ YARALANDI, 4 TEKNE BATTI

Konuyla ilgili olarak Sözcü'ye konuşan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran 15 kişinin yaralandığını aktardı ve "Çok şükür ki hayatını kaybeden olmadı" dedi. Hortumun Alaçatı Port tarafında büyük hasarlara neden olduğunu aktaran Oran, ilk belirlemelere göre 4 teknenin battığını, 10 otomobilin hasar gördüğünü söyledi. Hortumun Büyük Sanayi mevkiini de etkileyerek çatıları uçurduğunu söyledi.

"BAZI KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR TELEF OLDU"

Hortumun olduğu bölgede hayvan damlarının da olduğunu aktaran Oran, "Ne yazık bazı küçükbaş hayvanlar telef oldu. Bir damın altında ise çok sayıda hayvan kaldı. Ekiplerimiz onları kurtarmaya çalışıyor" dedi. Oran, çatısı uçan damlardaki hayvanları belediyenin kamyonları ile güvenli olan yerlere sevk ettiklerini açıkladı.

Doğal afetler İzmir'i vurmaya devam ediyor! Çeşme'de hortum, Güzelbahçe'de dolu

VATANDAŞLAR DOLU YAĞIŞINA KARŞI UYARILDI

Yapılan diğer paylaşımda ise dolu yağışıyla ilgili uyarı verildi. Açıklamada, "Sağanak yağışla birlikte Urla, Güzelbahçe, Narlıdere başta olmak üzere bazı ilçelerimizde dolu yağışı da etkili oluyor. Ekiplerimiz su baskınlarına karşı alarmda. Vatandaşlarımızın da dikkatli olmasını rica ederiz" denildi.

Doğal afetler İzmir'i vurmaya devam ediyor! Çeşme'de hortum, Güzelbahçe'de dolu

TUNÇ SOYER: EKİPLERİMİZ GÖREVİNİN BAŞINDA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yaptığı açıklamada,"Ekiplerimiz görevinin başında. Yaralı hemşerilerimize geçmiş olsun" dedi.

Doğal afetler İzmir'i vurmaya devam ediyor! Çeşme'de hortum, Güzelbahçe'de dolu

AYVALIK'TA DA HORTUM ÇIKTI

Ayrıca Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de hortum çıktığı belirtildi. Konuyla ilgili olarak Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin açıklamada bulundu. Ergin yaptığı açıklamada, "Herhangi bir can kaybı yok, sadece mal kaybı var. Paşalimanı mevkisindeki belediyeye ait işletmede bayağı bir hasar var. Çok şükür kimsenin canına bir zarar gelmemiş ama Sarımsaklı Mahallesi'nde epey bir hasar var. Belediye ve itfaiye ekipleri çevrede temizlik yapıyor" diye konuştu.

Haber Yorumları (1)
MİKAİL: Görüyorsunuz ki İZMİR deki altyapı çok yetersiz, umarım bundan sonra akıllanıp CHP''ye OY VERMEKTEN VAZGEÇERLER !
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