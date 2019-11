'Doğa bizi çağırıyor' etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

26.11.2019 12:41 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:46

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Çocuk Dairesi Başkanlığı tarafından 'Doğa bizi çağırıyor' sloganıyla düzenlenen etkinliğin ilki, Fındıkpınarı ile Zeybekler Mahallesi arasında gerçekleştirildi.



Duyurusu yapıldığı anda 100 kişilik kontenjanı anında dolan etkinliğe kadınların ulaşımı belediye servisleriyle sağlandı. Mersinliler tarafından büyük ilgi gösterilen doğa yürüyüşü etkinliğine, genç, yaşlı, çocuk, her yaştan insan katıldı. Erkeklerin de aralarında bulunduğu katılımcılar, doğanın eşsiz güzelliği eşliğinde hem yürüyüş yaptı hem de temiz havanın tadını çıkardı. Fındıkpınarı'nda yapılan kahvaltının ardından, Zeybekler Mahallesi'ne doğru yapılan yürüyüşte kadınlar ve çocuklar Mersin'in doğal güzelliklerinin tadını çıkarırken, anlamlı bir çevre etkinliğine de imza attı. Katılımcılar hem farkındalık oluşturmak hem de kendinden sonra gelecekler için temiz bir doğa bırakmak adına mesire alanında bulunan çöpleri topladı. 6.5 kilometrelik yürüyüşün ardından doğaseverler Zeybekler Mahallesi'nde, sonbahar yapraklarının arasında mahalleli kadınların yaptığı lezzetli sıkmaların tadını çıkardı. Doğanın içinde meydana gelen samimi ortamda hem Zeybekler Mahallesi'nin üretici kadınlarının ekonomisine katkıda bulunuldu hem de kültür alışverişi gerçekleşti. Geziden çok memnun kaldığını ifade eden emekli öğretmen Kerime Pişirgen, "Doğa yürüyüşünden her zaman memnun kalıyoruz ama bazı eksiklikleri görünce üzülüyorum. Çevre duyarlılığı konusunda eğitimci olarak izmaritlerin, çöplerin çevreye atılmasından çok rahatsız oluyorum. Vahap Başkanımız'dan çok memnunuz. Sahildeki her yer temizlenmiş. Gezi insanın hem ufkunu açıyor hem de her zaman insana rahatlık veriyor. Bu seferki çok hoşuma gitti, Kadın Aile ve Çocuk Dairesi sosyal medya hesabını her zaman takip ediyorum. Diğer gezileri de burada olduğum sürece takip edeceğim, katılacağım" dedi.



Çevre mühendisi Yağmur Üzgeç ise "Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Çocuk Dairesi'nin instagram sayfasında bu etkinliği gördüm. Çalışmadığım için ben de katılayım dedim. Bir sonraki gelecek olan arkadaşlara daha güzel bir doğa bırakmak için doğa yürüyüşümüz esnasında etraftaki çöpleri de topladık. Etkinlikten çok mutluyum, yürüyüşümüzü yaptık şimdi mahalleli kadınların el emekleri sıkmalarını yiyeceğiz. Bir sonraki etkinlikte inşallah birlikte oluruz" diye konuştu.



Yapılan etkinliği ekoturizm olarak nitelendiren Muzaffer Ayar da "Uzun yıllar doğa yürüyüşleri yaptım. Etkinliği sosyal medya hesabından gördüm. Çok güzel düşünülmüş bir faaliyet. Hem doğa yürüyüşü hem ekoturizim ile köylerdeki insanlara biraz ekonomik olarak katkı sağlamak, aynı zamanda sosyalleşmek çok önemli. Daha çok etkinlik istiyoruz. Uzun parkurlar, daha uzun soluklu yürüyüşler olabilir. Katılımcıların profiline göre kategorize edilebilir. Yürüyüşlerin sonunda yine bu şekilde köylü ekonomisine katkıda bulunulacak etkinlikler düzenlenebilir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



Doğa yürüyüşünün kendisine çok iyi geldiğini söyleyen Hatice Bedir ise "Böyle bir gezi düzenlendiği için başkanımıza çok teşekkür ederiz. Temiz havaya hasrettik ne yazık ki. Çöpleri toplamak olsun, doğada gezmek olsun her şey çok güzeldi. Tekrarını bekliyoruz tabii ki. Yeni arkadaşlıklar kurduk" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA