Doç.Dr. Örmeci: Mavi ışık çocuklarda bellek zayıflığına neden oluyor

14.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:24

UYKUYA etkileri üzerinde tartışılan mavi ışığın sağlık için gerekli olduğunu ancak geceleri mavi ışığa maruz kalındığı durumda vücut saatinin bozulduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Burcu Örmeci, özellikle gelişme çağındaki çocukların gece mavi ışığa maruz kalmamaları gerektiğini belirterek, "Mavi ışığa maruz kalmış çocuklarda bellek oldukça zayıf olur" dedi.

Son günlerde üzerinde çok fazla konuşulan mavi ışığın zararlı bir ışık gibi algılandığını söyleyen Doç. Dr. Örmeci, bu noktada asıl önemli olan noktanın maruziyet süresi ve zamanı olduğunu söyledi. Mavi ışığın güneşten gelen ve gündüz gördüğümüz kısmının bizim sağlıklı yaşamamız ve sağlıklı uyumamız için çok gerekli olduğunu belirten Doç. Dr. Örmeci, "Sorun mavi ışığın mavi olmasında değil, mavi ışığa gece maruz kalmamızda. Gece ışığa maruz kalmamamız gerekiyor normalde veya maruz kaldığımız ışığın daha yumuşak, sarı tonlarda olması gerekiyor ancak yine de bunun süresinin çok uzun olmaması gerekli. Mavi ışığa gece maruz kaldığımızda vücut saatimiz ve uyku dengemiz bozuluyor. Melatonin hormonunda karışıklıklar ortaya çıkarak, sentezlenmemeye başlıyor. Bu durum da uykumuzun hem kalitesini hem süresini hem de derinliğini etkiliyor" dedi.

KALİTESİZ VE YETERSİZ UYKU TÜM SİSTEMLERİ ETKİLİYORUyku düzensizliğinin birçok sağlık sorununa da neden olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Örmeci, sözlerine şöyle devam etti: "Vücudumuzun tüm sistemleri uykuda düzenleniyor. Dolayısıyla yeteri kadar uyunmadığında sistemler arasında uyumsuzluk çıkıyor. Bu durum da hormonel problemlerden, tansiyona, şekere, mide bağırsak hastalıklarından, eklem, kas, damar rahatsızlıklarına kadar birçok sorunu tetikleyebiliyor. Bu nedenle kaliteli ve yeterli uyku çok önemli" dedi.ÇOCUKLARDA KALICI BELLEK BOZUKLUKLARINA NEDEN OLABİLİYORÖzellikle gelişme çağında olan çocuklarda bellek güçlendirmenin ve hafıza oluşturmanın eğitim, öğretim için önemine işaret eden Doç. Dr. Örmeci, gece mavi ışığa maruz kalan çocuklarda da uyku sorunları ve beraberinde hafızayla ilgili problemlerin yaşanabileceğini anlattı.

"Çok net bildiğimiz bir gerçek var ki, bellek güçlendirme ve hafıza uykuda gerçekleşir. Yani çocuğun bütün gün öğrendiği bilgiler ancak uyku sırasında beyinde kalıcı olarak protein sentezleri haline getirip, yerleştirilir. Gece mavi ışığa maruz kalındığı zaman, yetişkinler gibi çocukların da uykuları bozulacaktır. Güzel uyuyamayan hiçbir çocuk istediği kadar yoğun çalışsın, gündüz aldığı bilgileri beynine kalıcı olarak yerleştiremeyecektir. Uzun vadede mavi ışığa maruz kalarak büyüyen bir çocukla, mavi ışığa maruz kalmadan büyümüş bir çocuk arasındaki en büyük fark bellekte ortaya çıkar. Mavi ışığa maruz kalmış çocuklarda bellek oldukça zayıf olur."

Kaynak: DHA