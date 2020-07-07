Doç. Dr. Oktay Yıldız: "Anadolu propolisinin kıymetini bilelim"
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Doç. Dr. Oktay Yıldız: "Anadolu propolisinin kıymetini bilelim"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oktay Yıldız, Anadolu coğrafyasının ihtiva ettiği bitki çeşitliliğinden dolayı harika bir propolis cenneti olduğunu söyledi.

07.07.2020 12:25 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:32

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oktay Yıldız, Anadolu coğrafyasının ihtiva ettiği bitki çeşitliliğinden dolayı harika bir propolis cenneti olduğunu söyledi.

KTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü de olan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, propolisin bal arılarının, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuk gibi kısımlarından toplamış olduğu reçinemsi maddeleri, kendi vücutlarından katmış olduğu bazı sekresyonlarla bir araya getirip kovan içerisinde kovanı temizlemek, izole etmek, dış etkilere karşı korumak amacıyla üretmiş oldukları vakslı bir madde olduğunu söyledi.

Bu maddenin içerisinde yüksek oranda bal mumu ve diğer mum gruplarının bulunduğunu dile getiren Yıldız, "Fakat propolisi propolis yapan, yani bugün dünyada propolisi bu kadar kullanılabilir ve tüketilebilir hale getiren şey aslında arıların bunu bitkilerden toplarken daha sonra kendi kattıkları ürünlerle birlikte yüksek biyolojik aktiviteye sahip doğal bir ürün haline getirmeleridir." ifadesini kullandı.

Yıldız, propolisin bulunduğu bölgedeki bitki örtüsüyle orantılı şekilde farklı biyolojik aktivite gösterebileceğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bugün dünyada farklı ülkelerde ve ülkemizin farklı bölgelerinde üretilen propolislerin yapısına baktığımızda, çok yüksek miktarda antioksidan madde ve antimikrobiyal madde içerdiğini görmekteyiz. Bununla birlikte propolis ve ürünlerini tüketmenin, bugün bağışıklık sistemini desteklediği, özellikle alternatif tıpta çok yaygın bir şekilde kullanıldığı ve bugün de modern tıpa destekleyici olarak birçok hastalığa karşı koruyucu amaçla insanlar tarafından tüketildiği bilinmektedir."

"Türkiye, arıcılığın en iyi yapıldığı ülkelerden biri"

Türkiye'nin, dünyada arıcılığın en iyi şekilde yapıldığı ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:

"Bugün dünyada koloni sayısı itibarıyla bal verimi bakımından dünyada ilk sıralarda yer alan bir ülkeyiz. Bulunduğumuz lokasyona baktığımızda Orta Doğu'dan, Kafkasya'dan, Avrupa'dan gelen farklı iklim kuşaklarının bulunduğu merkezde olmamız nedeniyle bölgemiz harika bir bitki çeşitliliğine sahiptir ki bunların bir kısmı da endemiktir. Bu çeşitlilikten dolayı ülkemiz çok iyi bir arı ürünleri cennetidir ve ülkemizde çok nitelikli bir arıcı kitlesi vardır." diye konuştu.

Yıldız, arıcılık yapan kitlenin bal üretimi yanında polen ve propolis gibi diğer ürünleri de ürettiğini hatırlatarak, "Burada önemli olan olay Anadolu'nun bu bitkisel zenginliğidir. Anadolu coğrafyası içerisinde bulundurmuş olduğu bu bitki çeşitliliğinden dolayı harika bir propolis cennetidir. O yüzden biz diyoruz ki Türkiye'de bilim insanlarının yapmış olduğu yüzlerce, binlerce bilimsel çalışmada kullanılan Anadolu propolisi dünya nezdinde aslında bir markadır. " dedi.

"Bu ürünün küflenmesi imkan dahilinde bile değildir"

Anadolu propolisinin oldukça değerli bir ürün olduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Anadolu propolisini içerisinde bulunan maddeler üzerinden anlatırsak aslında bazen ortalıkta dolanan kirli bilgilerin de önüne geçmiş oluruz. Sarıdan kırmızıya, yeşile, siyaha, kahverengiye varıncaya kadar çok geniş bir renk spektrumu var. Bu aslında o arının, birçok çiçekten bu vakslı maddeleri topladığını göstermektedir. Hani dedik ya Anadolu propolisi Anadolu coğrafyasında yetişen onlarca farklı bitki ve ağaçtan gelir. İşte bunlar."

Oktay Yıldız, Anadolu propolisinde, oda sıcaklığında dahi bırakılsa normal şartlar içerisinde böcek, kurt oluşmasının söz konusu olmadığını belirterek şöyle devam etti:

"Bu ürünün küflenmesi imkan dahilinde bile değildir. Ancak ve ancak bu propolis toplandıktan sonra uygun olmayan maddelerle karışmaya başlarsa örnek vereyim, çok yüksek miktarda bal mumunu bunun içerisine karıştırsanız, ortamda bulunan kirliliklerle karıştırıp uygun olmayan şartlarda muhafaza ederseniz onlar kurtlanabilir. Anadolu coğrafyasının farklı illerinden gelmiş propolisler var. Bunlar aylardır bizim laboratuvarımızda, hiçbirinde ne kurt, ne başka bir şey var. Propolisin doğal haliyle bozulması söz konusu değildir."

"Arıcılarımız çok bilinçliler"

Anadolu coğrafyasında elde edilen propolislere yabancı maddenin, katranın, ziftin karışma durumunun söz konusu olmadığına işaret eden Yıldız, arıcıların gerçekten çok bilinçli olduğunu, büyük asfaltların, ana arterlerin kenarlarında arıcılık faaliyetlerinin yapılmadığını söyledi.

Yıldız, yurt dışından, nereden geldiği belli olmayan ham propolis örneklerinin içerisinde ne olduğunu, üretim şartlarını bilemediklerine işaret ederek, "O yüzden diyoruz ki Anadolu propolisinin ve arıcısının kıymetini bilelim." ifadesini kullandı.

Anadolu propolisinin önemine vurgu yapan Yıldız, "Bu açıdan Anadolu coğrafyasında üretilen Anadolu propolisinin, ülkemizde ve dünyada bir marka olabilmesi için bunlarla ilgili kirli bilgilere çok fazla prim vermememiz lazım. Arıcılarımız gerçekten bu işi çok iyi biliyorlar." diye konuştu.

Doç. Dr. Oktay Yıldız: 'Anadolu propolisinin kıymetini bilelim'

Kaynak: AA

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