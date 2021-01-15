Dizide İbrahim Tatlıses'in şarkısını yorumlayan Aleyna Tilki, sosyal medyanın diline düştü
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Dizide İbrahim Tatlıses'in şarkısını yorumlayan Aleyna Tilki, sosyal medyanın diline düştü

15.01.2021 00:24 | Son Güncelleme: 15.01.2021 00:38

Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinde İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 'Seni Sevmediğim Yalan' şarkısını yorumladı. Ünlü şarkıcının yorumu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu eğlence platformu Exxen'de bugün yayınlanacak İşte Bu Benim Masalım dizisinde Aleyna Tilki'nin söylediği şarkı sosyal medyaya damga vurdu.

KENDİ TARZIYLA SESLENDİRDİ

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinde söz-müziği Selami Şahin'in olan 'Seni Sevmediğim Yalan' şarkısını yorumladı. İbrahim Tatlıses'in de yorumladığı şarkıyı Aleyna Tilki'nin kendi tarzıyla seslendirdi.

DİZİNİN KONUSU

Güçlü duyguları var, hayalperest ve herkesten farklı. En büyük yeteneği sesi ama sahnelerden korkuyor. 17 yaşındaki bir yıldızın yükseliş hikayesi. Aleyna ve Cemal Can önlerine çıkan engelleri bir bir aşmayı nasıl başaracak?

Dizinin oyuncuları arasında Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven, Hasan Denizyaran, Merve Sevin, Göksun Büyükkahraman, Ayça Tilki, Zeynep Kankonde, Kamil Güler, Nevra Serezli, Yusuf Ege Gönülal bulunuyor.

Dizide İbrahim Tatlıses'in şarkısını yorumlayan Aleyna Tilki, sosyal medyayı salladı
Dizide İbrahim Tatlıses'in şarkısını yorumlayan Aleyna Tilki, sosyal medyayı salladı
Dizide İbrahim Tatlıses'in şarkısını yorumlayan Aleyna Tilki, sosyal medyanın diline düştü
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